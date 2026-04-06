¡Histórico! Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna y ya regresa a la Tierra

La misión de la NASA completó una de las maniobras más exigentes al cruzar la cara no visible del satélite. Tras un apagón de comunicaciones, la cápsula Orión retomó contacto y emprendió el regreso.

La misión Artemis II de la NASA concretó un hito clave al sobrevolar el lado oculto de la Luna, una región que permanece invisible desde la Tierra. La cápsula Orión atravesó este sector en una maniobra central que puso a prueba los sistemas de navegación en espacio profundo y marcó un avance en la exploración directa del satélite. Tras completar el cruce, la nave inició su viaje de regreso, que demandará aproximadamente cinco días.