¡Histórico! Artemis II sobrevoló el lado oculto de la Luna y ya regresa a la Tierra

La misión de la NASA completó una de las maniobras más exigentes al cruzar la cara no visible del satélite. Tras un apagón de comunicaciones, la cápsula Orión retomó contacto y emprendió el regreso.
La misión Artemis II de la NASA concretó un hito clave al sobrevolar el lado oculto de la Luna, una región que permanece invisible desde la Tierra. La cápsula Orión atravesó este sector en una maniobra central que puso a prueba los sistemas de navegación en espacio profundo y marcó un avance en la exploración directa del satélite. Tras completar el cruce, la nave inició su viaje de regreso, que demandará aproximadamente cinco días.
Uno de los momentos más delicados del trayecto se produjo durante el paso por detrás de la Luna, cuando la nave quedó completamente incomunicada. Durante unos 40 minutos, las señales de radio fueron bloqueadas por el propio satélite, generando un apagón total de comunicaciones previsto dentro del plan de vuelo y considerado uno de los puntos de mayor tensión de la misión.
A bordo viajaron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes retomaron contacto con el centro de control en Houston una vez superada la zona crítica. “Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de camino en regreso a la Tierra”, expresó Koch tras el restablecimiento del enlace.
Antes de perder señal, Glover había compartido un mensaje mientras las cámaras captaban imágenes simultáneas de la nave, la Luna y la Tierra. “Gracias a todos por permitirnos el inmenso privilegio de estar juntos en este viaje”, afirmó, y destacó que el objetivo es “explorar lo desconocido e inspirar al mundo a través del descubrimiento”.
El sobrevuelo permitió además registrar datos e imágenes de zonas poco exploradas, en un punto donde la nave alcanzó unos 6.500 kilómetros de la superficie lunar. Esta información será clave para las próximas etapas del programa Artemis, que busca establecer una presencia sostenida en la Luna y avanzar hacia futuras misiones tripuladas a Marte.