Tiroteo a metros de la Casa Blanca: quién es el atacante abatido por el Servicio Secreto

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Quién era el atacante abatido cerca de la Casa Blanca

El hombre, de 21 años, fue identificado como Nasire Best. De acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, caminaba de manera errática por la zona antes de acercarse al puesto de seguridad y abrir fuego con un revólver. Al parecer, llegó a realizar unos pocos disparos antes de ser herido.

La cadena CNN informó que el individuo ya había tenido episodios previos con el Servicio Secreto. En junio de 2025, por ejemplo, había sido detenido tras bloquear un carril de ingreso a la Casa Blanca y asegurar que era “Dios”. Por ese hecho, fue derivado al Psychiatric Institute of Washington para una evaluación de salud mental.

Un mes más tarde, volvió a ser arrestado cuando intentó ingresar por una entrada vehicular del complejo presidencial. Luego de ese episodio, un juez le ordenó mantenerse alejado del predio de la Casa Blanca.

Durante la investigación de esos antecedentes, las autoridades detectaron publicaciones en redes sociales en las que Best aseguraba ser “el verdadero Osama bin Laden” y al menos un mensaje en el que manifestaba su intención de dañar a Donald Trump, según la misma reconstrucción.