Tiroteo a metros de la Casa Blanca: quién es el atacante abatido por el Servicio Secreto

Se trata de un joven de 21 años con antecedentes psiquiátricos. En 2025 había sido detenido por bloquear un carril de ingreso a la Casa Blanca y afirmar que era "Dios". La palabra de Donald Trump tras el hecho.
El Servicio Secreto de Estados Unidos desalojó en las últimas horas la zona norte de la Casa Blanca, después de que se escucharan varios disparos en las inmediaciones del complejo presidencial, donde el atacante, identificado como Nasire Best, fue baleado por los efectivos y murió en un hospital de Washington.
"Un individuo en el área de la calle 17 y la avenida Pennsylvania sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar. La policía del Servicio Secreto respondió al fuego, hiriendo al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona donde fue declarado muerto", señalo el Servicio Secreto norteamericano en sus redes sociales.
El mismo escrito confirmó que "un transeúnte también resultó herido por los disparos", que -en cambio- no alcanzaron a ningún agente, y reveló que el incidente continúa bajo investigación y que se irá publicando información adicional a medida que esté disponible.
Al momento del hecho, el presidente Donald Trump se encontraba en la residencia oficial y no fue afectado por el episodio. "Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, que tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país", expresó horas después del incidente.
El hombre, de 21 años, fue identificado como Nasire Best. De acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, caminaba de manera errática por la zona antes de acercarse al puesto de seguridad y abrir fuego con un revólver. Al parecer, llegó a realizar unos pocos disparos antes de ser herido.
La cadena CNN informó que el individuo ya había tenido episodios previos con el Servicio Secreto. En junio de 2025, por ejemplo, había sido detenido tras bloquear un carril de ingreso a la Casa Blanca y asegurar que era “Dios”. Por ese hecho, fue derivado al Psychiatric Institute of Washington para una evaluación de salud mental.
Un mes más tarde, volvió a ser arrestado cuando intentó ingresar por una entrada vehicular del complejo presidencial. Luego de ese episodio, un juez le ordenó mantenerse alejado del predio de la Casa Blanca.
Durante la investigación de esos antecedentes, las autoridades detectaron publicaciones en redes sociales en las que Best aseguraba ser “el verdadero Osama bin Laden” y al menos un mensaje en el que manifestaba su intención de dañar a Donald Trump, según la misma reconstrucción.