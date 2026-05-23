Trump publicó una imagen sobre Groenlandia y volvió a tensar la disputa por la isla

El presidente de Estados Unidos compartió una foto hecha con inteligencia artificial y reavivó la polémica sobre el interés de controlar el territorio danés.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras publicar en sus redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece observando Groenlandia desde detrás de unas montañas. El posteo, acompañado por la frase “¡Hola, Groenlandia!”, se viralizó rápidamente y reactivó el debate sobre el interés de Washington en la isla ártica.
La publicación fue realizada en la red Truth Social y coincidió con una visita de funcionarios estadounidenses al territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca. La imagen volvió a generar repercusiones políticas en medio de la postura sostenida por Trump sobre la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad nacional de Estados Unidos.
En paralelo, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, calificó como “fantástico” el viaje realizado a la isla y aseguró que durante la visita “conoció a mucha gente”. La delegación estadounidense también estuvo integrada por el embajador en Dinamarca, Kenneth A. Howery.
Las declaraciones estadounidenses encontraron una rápida respuesta del gobierno groenlandés. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que la isla “no está en venta” y afirmó que el derecho a la autodeterminación de su población “no es negociable”.
Nielsen realizó esas declaraciones tras una reunión mantenida en Nuuk con representantes de Estados Unidos. Según explicó, el encuentro se desarrolló en un tono “respetuoso y positivo”, aunque remarcó que Groenlandia mantendrá su posición respecto de cualquier intento de avanzar sobre su autonomía política.
La administración Trump sostiene desde hace tiempo que Groenlandia tiene un valor estratégico central por su ubicación en el Ártico y por el avance geopolítico de potencias como Rusia y China en esa región. El mandatario estadounidense advirtió en varias oportunidades sobre la posibilidad de una expansión de influencia de ambos países sobre el territorio.
Sin embargo, tanto el gobierno groenlandés como Dinamarca rechazaron de manera reiterada cualquier posibilidad de negociación sobre la soberanía de la isla. Groenlandia forma parte del Reino danés y mantiene un régimen de autonomía política con competencias propias en asuntos internos.
Especialistas en relaciones internacionales y seguridad remarcaron además que Groenlandia pertenece a un país aliado de la OTAN y mantiene cooperación activa en materia militar y estratégica con Estados Unidos y otros socios occidentales, por lo que relativizaron los argumentos de Trump sobre un eventual riesgo inmediato de control ruso o chino sobre la región.
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