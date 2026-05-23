Trump publicó una imagen sobre Groenlandia y volvió a tensar la disputa por la isla

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Las declaraciones estadounidenses encontraron una rápida respuesta del gobierno groenlandés. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que la isla “no está en venta” y afirmó que el derecho a la autodeterminación de su población “no es negociable”.

Nielsen realizó esas declaraciones tras una reunión mantenida en Nuuk con representantes de Estados Unidos. Según explicó, el encuentro se desarrolló en un tono “respetuoso y positivo”, aunque remarcó que Groenlandia mantendrá su posición respecto de cualquier intento de avanzar sobre su autonomía política.

La administración Trump sostiene desde hace tiempo que Groenlandia tiene un valor estratégico central por su ubicación en el Ártico y por el avance geopolítico de potencias como Rusia y China en esa región. El mandatario estadounidense advirtió en varias oportunidades sobre la posibilidad de una expansión de influencia de ambos países sobre el territorio.

Sin embargo, tanto el gobierno groenlandés como Dinamarca rechazaron de manera reiterada cualquier posibilidad de negociación sobre la soberanía de la isla. Groenlandia forma parte del Reino danés y mantiene un régimen de autonomía política con competencias propias en asuntos internos.

Especialistas en relaciones internacionales y seguridad remarcaron además que Groenlandia pertenece a un país aliado de la OTAN y mantiene cooperación activa en materia militar y estratégica con Estados Unidos y otros socios occidentales, por lo que relativizaron los argumentos de Trump sobre un eventual riesgo inmediato de control ruso o chino sobre la región.