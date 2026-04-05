Donald Trump anunció el rescate del segundo piloto de EE.UU. tras el derribo de su avión en Irán

Lo confirmó a través de un posteo extenso en las redes sociales. Dijo que el oficial sufrió heridas, aunque se encuentra fuera de peligro. Calificó la operación de rescate como una de las "más audaces de la historia del país".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que el Ejército norteamericano rescató al oficial de sistemas de armas del caza F-15 derribado el último viernes por Irán, que se encontraba en paradero desconocido en territorio de la República Islámica, después de casi dos días de intensa búsqueda del militar.
“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, en favor de uno de nuestros increíbles oficiales de la tripulación -quien, además, resulta ser un coronel muy respetado- y de quien me llena de alegría comunicarles que ya se encuentra sano y salvo", publicó Trump en un extenso posteo en su red Truth Social.
“¡Lo tenemos! ¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!”, exclamó el líder republicano. Y luego, destacó que esta acción se sumó al rescate exitoso de otro piloto norteamericano el día anterior. Según Trump, es la primera vez que dos pilotos de EE.UU. son rescatados, por separado, en territorio enemigo en la historia militar del país.
La operación ocurrió alrededor de las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, en el suroeste del país, según se extrae del relato de lo ocurrido proporcionado por los medios oficiales iraníes. El oficial rescatado sufrió heridas, aunque se encuentra fuera de peligro y en recuperación.
Mientras medios semioficiales iraníes aseguraron que, a poco de comenzar la operación, aparecieron efectivos armados iraníes que iniciaron un intercambio de disparos con la unidad de Búsqueda y Rescate de Combate del Ejército estadounidense (CSAR), fuentes norteamericanas explicaron que los únicos disparos fueron de la propia unidad en un intento de despejar la zona para asegurar el rescate.
En cualquier caso, la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó que al menos cinco iraníes, identificados como miembros de la Guardia y reclutas, murieron y ocho resultaron heridos durante la operación.
Los medios iraníes y las fuentes del diario estadounidense New York Times coinciden también en que al menos un avión estadounidense C-130 fue destruido durante la operación. Este aparato había sido enviado originalmente para transportar al militar rescatado fuera del país, pero acabó inutilizado (según Irán por la actuación de sus fuerzas) y posteriormente destruido (de acuerdo con las fuentes del 'NYT', para impedir que los iraníes se hicieran con el avión).
El aviador fue evacuado, finalmente, en aviones de transporte de reserva, de acuerdo con el diario norteamericano. Tasnim informó también de que en las horas previas a la operación, las fuerzas iraníes derribaron dos aviones no tripulados MQ-9 y Hermes que probablemente estaban a punto de proporcionar apoyo aéreo al despliegue norteamericano.
El Ejército de EE.UU. no confirmó este aspecto ni verificó imágenes posteriores divulgadas por la agencia iraní, que además de los restos del C-130 exhiben los hierros calcinados de un presunto helicóptero de combate Black Hawk.
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