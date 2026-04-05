Donald Trump anunció el rescate del segundo piloto de EE.UU. tras el derribo de su avión en Irán

trumpposteo Parte del mensaje publicado por Donald Trump sobre el rescate del piloto estadounidense en Irán.

Cómo fue el rescate del piloto estadounidense en Irán

Mientras medios semioficiales iraníes aseguraron que, a poco de comenzar la operación, aparecieron efectivos armados iraníes que iniciaron un intercambio de disparos con la unidad de Búsqueda y Rescate de Combate del Ejército estadounidense (CSAR), fuentes norteamericanas explicaron que los únicos disparos fueron de la propia unidad en un intento de despejar la zona para asegurar el rescate.

En cualquier caso, la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó que al menos cinco iraníes, identificados como miembros de la Guardia y reclutas, murieron y ocho resultaron heridos durante la operación.

Los medios iraníes y las fuentes del diario estadounidense New York Times coinciden también en que al menos un avión estadounidense C-130 fue destruido durante la operación. Este aparato había sido enviado originalmente para transportar al militar rescatado fuera del país, pero acabó inutilizado (según Irán por la actuación de sus fuerzas) y posteriormente destruido (de acuerdo con las fuentes del 'NYT', para impedir que los iraníes se hicieran con el avión).

El aviador fue evacuado, finalmente, en aviones de transporte de reserva, de acuerdo con el diario norteamericano. Tasnim informó también de que en las horas previas a la operación, las fuerzas iraníes derribaron dos aviones no tripulados MQ-9 y Hermes que probablemente estaban a punto de proporcionar apoyo aéreo al despliegue norteamericano.

El Ejército de EE.UU. no confirmó este aspecto ni verificó imágenes posteriores divulgadas por la agencia iraní, que además de los restos del C-130 exhiben los hierros calcinados de un presunto helicóptero de combate Black Hawk.