Donald Trump le dio un nuevo ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz: "El tiempo se acaba"

trumpamenaza Donald Trump aseguró "haber borrado del mapa" a Irán.

Las autoridades de Irán denunciaron que fuerzas de Estados Unidos e Israel atacaron este sábado instalaciones estratégicas en su territorio, incluyendo las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr y una zona petroquímica en la provincia de Juzestán. Según los reportes oficiales, el bombardeo dejó al menos una víctima fatal y generó nuevos focos de tensión en la región.

El ataque sobre la planta de Central nuclear de Bushehr se produjo alrededor de las 8.30 hora local, cuando un proyectil impactó cerca de una valla de seguridad. Las autoridades precisaron que el golpe no afectó directamente a las instalaciones críticas, aunque confirmaron la muerte de una persona en el episodio.

Desde el gobierno iraní advirtieron que la central continúa operativa y alertaron sobre los riesgos potenciales de un ataque de mayor magnitud. Señalaron que, debido a la presencia de materiales radiactivos, cualquier daño estructural significativo podría derivar en un accidente nuclear de gran escala, con consecuencias imprevisibles.

Central nuclear La central nuclear de Bushehr en Irán.

En paralelo, la Gobernación de la provincia de Juzestán confirmó un segundo bombardeo sobre el complejo petroquímico de Bandar Imam, ubicado en la Zona Económica Especial de Mahshahr. El ataque provocó daños en las instalaciones, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el comercio global de petróleo, por donde circula una porción significativa del suministro mundial. En este contexto, la advertencia de Trump introduce un factor de alta incertidumbre sobre la estabilidad energética y geopolítica en Medio Oriente.