Donald Trump le dio un nuevo ultimátum a Irán por el estrecho de Ormuz: "El tiempo se acaba"

El presidente de Estados Unidos fijó un plazo de 48 horas para la apertura del estrecho, antes de que "el infierno se desate". En medio de la escalada militar, advirtió que el margen de negociación está agotado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado un nuevo ultimátum a Irán, al exigir la apertura inmediata del estrecho de Ormuz, y advirtió que, en caso de no cumplirse, habrá una respuesta militar contundente. “El tiempo se acaba”, afirmó el mandatario, que fijó un plazo de 48 horas antes de que “el infierno se desate”.
A través de su red Truth Social, Trump sostuvo que el margen de negociación está agotado y mencionó advertencias previas al régimen iraní. “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba”, publicó en un mensaje que profundizó la tensión diplomática.
El planteo se produjo en un contexto de escalada militar en la región, con enfrentamientos recientes que elevaron el nivel de conflicto. Las fuerzas estadounidenses mantienen un operativo de búsqueda para localizar al piloto de un segundo avión caza derribado por defensas iraníes en los últimos días.
En paralelo, Irán intensificó sus acciones militares y realizó ataques con bombas de racimo sobre territorio de Israel, lo que contribuyó a agravar el escenario internacional. La situación mantiene en alerta a las principales potencias por el riesgo de una confrontación de mayor escala.
Las autoridades de Irán denunciaron que fuerzas de Estados Unidos e Israel atacaron este sábado instalaciones estratégicas en su territorio, incluyendo las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr y una zona petroquímica en la provincia de Juzestán. Según los reportes oficiales, el bombardeo dejó al menos una víctima fatal y generó nuevos focos de tensión en la región.
El ataque sobre la planta de Central nuclear de Bushehr se produjo alrededor de las 8.30 hora local, cuando un proyectil impactó cerca de una valla de seguridad. Las autoridades precisaron que el golpe no afectó directamente a las instalaciones críticas, aunque confirmaron la muerte de una persona en el episodio.
Desde el gobierno iraní advirtieron que la central continúa operativa y alertaron sobre los riesgos potenciales de un ataque de mayor magnitud. Señalaron que, debido a la presencia de materiales radiactivos, cualquier daño estructural significativo podría derivar en un accidente nuclear de gran escala, con consecuencias imprevisibles.
En paralelo, la Gobernación de la provincia de Juzestán confirmó un segundo bombardeo sobre el complejo petroquímico de Bandar Imam, ubicado en la Zona Económica Especial de Mahshahr. El ataque provocó daños en las instalaciones, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas.
El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el comercio global de petróleo, por donde circula una porción significativa del suministro mundial. En este contexto, la advertencia de Trump introduce un factor de alta incertidumbre sobre la estabilidad energética y geopolítica en Medio Oriente.
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