Irán alertó a la ONU por riesgos de radiación tras ataques a sus centrales nucleares

El reclamo se produce en un contexto de máxima tensión. En las últimas horas, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Teherán para que alcance un acuerdo en torno al estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de intensificar los ataques sobre infraestructuras energéticas.

Las declaraciones fueron acompañadas por mensajes en redes sociales en los que el mandatario aseguró que líderes militares iraníes fueron eliminados en operativos recientes, lo que elevó aún más la temperatura del conflicto.

Respuesta de Irán al ulitmátum de Trump

Desde Teherán, la respuesta no tardó en llegar. El comandante Ali Abdollahi, una de las principales autoridades militares, advirtió que cualquier agresión será respondida con “ataques devastadores y continuos” contra objetivos estadounidenses y sus aliados en la región.

El jefe militar afirmó que no habrá límites en la respuesta si se produce un nuevo ataque y aseguró que Irán está preparado para defender sus infraestructuras estratégicas. En ese sentido, acusó a Trump de actuar con una lógica “belicista” y consideró sus amenazas como un intento de presión en medio de un escenario adverso.

El conflicto se enmarca en una ofensiva más amplia que incluye bombardeos sobre distintos puntos del territorio iraní desde fines de febrero, en una dinámica que incrementa el riesgo de una confrontación directa de mayor escala.

La advertencia iraní ante la ONU busca ahora instalar el foco en las consecuencias de esos ataques, especialmente en lo referido a la seguridad nuclear. Aunque no se registraron fugas, el impacto sobre instalaciones sensibles reavivó temores sobre posibles accidentes de mayor magnitud.