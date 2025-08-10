Donald Trump anunció su nuevo objetivo: expulsar a toda la población sin hogar de Washington

"Voy a hacer que nuestra capital sea más hermosa y más segura de que lo que ha sido jamás. La gente sin hogar se tendrá que marchar inmediatamente", aseveró Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social. "Los dirigiremos a lugares donde ir, pero estarán lejos de la capital", agregó el mandatario antes de señalar a los delincuentes: "Ustedes no tendrán que ir a ninguna parte, porque van a acabar en la cárcel, donde se merecen".

Trump aseguró que todo este proceso va a acabar "muy rápidamente, como en la frontera".

Embed

El miércoles pasado, un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) resultó herido durante un presunto intento del robo de su auto, lo que llevó a Trump a amenazar de nuevo con declarar el "control federal" de la ciudad, aunque también había propuesto otras medidas de impacto parecido aunque circunscritas a la seguridad, como la asunción del control de la Policía o el despliegue de la Guardia Nacional.

"Washington es una ciudad extraordinaria, pero ha estado plagada de delitos violentos durante demasiado tiempo", expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado, anunciando el despliegue de fuerzas federales a partir del jueves por la noche para "proteger a los ciudadanos".

"Es más violenta que Bagdad, más violenta que partes de Etiopía y muchos otros países peligrosos del mundo", sumó Stephen Miller, subjefe de gabinete.

Trump, vale recordar, no tiene por sí solo la autoridad para para federar la ciudad. Hace falta una ley del Congreso para revocar la Ley de Autonomía de 1973 , que otorgaba a los residentes la facultad de elegir a los concejales y al alcalde, que aprueban e implementan sus leyes locales.

washingtonsinhogar Donald Trump apunta a expulsar a la población sin hogar de Washington.

El Congreso, donde los republicanos controlan ahora mismo ambas cámaras, sí tiene autoridad para modificar o bloquear las leyes de la ciudad, como hizo en 2023 cuando anuló un proyecto de ley contra el delito que habría eliminado la mayoría de las sentencias mínimas obligatorias.

La Ley de Autonomía sí concede a Trump la potestad de asumir las competencias de seguridad siempre y cuando declare la existencia de emergencia que requieran el uso de la Policía Metropolitana para fines federales. Esta medida, sin embargo, podría ser apelada en los tribunales.

En junio pasado, Trump había ordenado el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en California para "apoyar" al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ante las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias.