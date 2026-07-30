Donald Trump anunció un acuerdo para el "desarme total" de Hamás en Gaza

Según el presidente norteamericano, la implementación será gradual y se desarrollará en distintas fases. Una vez completado el proceso de desarme, las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarán del territorio y una Fuerza Internacional de Estabilización colaborará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad en Gaza.

El líder republicano vinculó el anuncio con su denominado "Plan de 20 Puntos", al considerar que representa un avance importante en la aplicación de esa iniciativa para Medio Oriente.

Pese a la novedad anunciad por la Casa Blanca, Hamás no emitió hasta el momento ninguna declaración sobre el supuesto acuerdo ni confirmó los términos expuestos por Trump, por lo que aún no existe una validación pública por parte del grupo islamista.