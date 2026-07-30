Donald Trump anunció un acuerdo para el "desarme total" de Hamás en Gaza

El pacto incluye a otros grupos armados. Para el presidente estadounidense, el enclave quedará en manos de "un nuevo gobierno palestino al servicio de su pueblo".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" del movimiento terrorista Hamás y "otros grupos armados" en Gaza, aseverando que, de ese modo, el enclave quedará en manos de "un nuevo gobierno palestino al servicio de su pueblo".
"Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza", señaló el líder republicano en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que reivindicó al mismo como un "paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas".
En virtud de este acuerdo, explicó, Gaza pasará a estar gobernada "por fin" por un "nuevo gobierno palestino" que estará "al servicio de su pueblo" y que, a su vez, "colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino".
Trump aseguró también que el acuerdo brindará mayores garantías de seguridad para Israel. "Gozará de la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas", afirmó.
Según el presidente norteamericano, la implementación será gradual y se desarrollará en distintas fases. Una vez completado el proceso de desarme, las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarán del territorio y una Fuerza Internacional de Estabilización colaborará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad en Gaza.
El líder republicano vinculó el anuncio con su denominado "Plan de 20 Puntos", al considerar que representa un avance importante en la aplicación de esa iniciativa para Medio Oriente.
Pese a la novedad anunciad por la Casa Blanca, Hamás no emitió hasta el momento ninguna declaración sobre el supuesto acuerdo ni confirmó los términos expuestos por Trump, por lo que aún no existe una validación pública por parte del grupo islamista.
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