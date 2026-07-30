España refuerza la frontera de Ceuta tras el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos

La crisis también abrió un fuerte debate político en España. La Asamblea de Ceuta reclamó al Gobierno la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional, el refuerzo de las fuerzas de seguridad, el despliegue del Ejército para proteger la frontera y el cierre temporal del paso fronterizo del Tarajal.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta para supervisar el operativo y evaluar la evolución de una crisis que ya es considerada la más importante desde 2021.

La tragedia de Melilla, el antecedente más grave

La situación en Ceuta volvió a poner el foco sobre la tragedia ocurrida el 24 de junio de 2022 en la frontera de Melilla, el otro enclave español en el norte de África.

Ese día, entre 500 y 2.000 migrantes, en su mayoría provenientes de Sudán, Sudán del Sur y Chad, intentaron superar la valla fronteriza para ingresar a España. El operativo dejó 23 migrantes muertos, según el balance oficial de Marruecos, aunque organizaciones de derechos humanos elevaron la cifra a 37 o más fallecidos, además de decenas de heridos y desaparecidos.

La tragedia de Melilla, ocurrida en 2022, dejó decenas de migrantes muertos tras un intento masivo de cruzar la frontera entre Marruecos y España.

Las imágenes de personas heridas y fallecidas durante el operativo provocaron una fuerte condena internacional y denuncias por el uso excesivo de la fuerza. También surgieron acusaciones sobre devoluciones en caliente y actuaciones de fuerzas marroquíes dentro de territorio español.

En diciembre de 2022, la Fiscalía de España archivó la investigación y exoneró de responsabilidades al Ministerio del Interior, la Guardia Civil y los agentes que participaron del operativo. Sin embargo, organizaciones humanitarias continuaron reclamando nuevas investigaciones y cuestionando la actuación de ambos países en uno de los episodios más dramáticos registrados en la frontera entre África y Europa.