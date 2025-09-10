Donald Trump confirmó la muerte del activista Charlie Kirk

El propio presidente de los Estados Unido, Donald Trump, confirmó el deceso de su aliado político en su cuenta personal de Truth Social.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros", escribió el mandatario estadounidense.

"Melania y yo transmitimos nuestro pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", concluyó Trump su mensaje en las redes sociales.

Mientras que Trump también ordenó que todas las banderas nacionales ondeen a media asta en todo el país hasta las 18 de la tarde del domingo en honor a Kirk, a quien llamó "un verdadero gran patriota estadounidense".

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.

Embed El activista Charlie Kirk, aliado cercano de Donald Trump, fue asesinado en Estados Unidos. Murió tras recibir un disparo durante un evento público en el estado de Utah. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido (...). Fue querido y admirado por todos,… pic.twitter.com/8xNbYE8EHw — NTN24 (@NTN24) September 10, 2025

Cómo fue el ataque

Después del ataque, Kirk, de 31 años, fue trasladado al hospital en estado crítico. Se escuchó un solo disparo y se pudo ver al activista levantando su mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brotaba del lado izquierdo de su cuello.

En el momento del atentado contra su vida, el tirador se encontraba a unos 180 metros del lugar del evento, en el edificio Losee Center, según la portavoz de la Universidad del Valle de Utah, Ellen Treanor. En un principio se reportó que el sospechoso fue detenido, pero luego la Policía determinó que no fue el atacante.

Justamente antes de la agresión, Kirk estaba respondiendo preguntas de la audiencia sobre tiroteos masivos y violencia armada. "¿Sabe usted cuántos estadounidenses transgénero han sido tiradores masivos en los últimos 10 años?", le preguntaron desde la multitud. "Demasiados", contestó Kirk.

"¿Sabe usted cuántos tiradores masivos ha habido en EE.UU. en los últimos 10 años?", fue la siguiente pregunta. "¿Contando o sin contar con la violencia de pandillas?", contestó Kirk. Luego se escuchó el disparo mortal.