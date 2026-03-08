Después de ver a Donald Trump, Javier Milei continúa su viaje y ya está en Nueva York: cómo sigue su agenda

Ahora, el líder de La Libertad Avanza se dispone a encabezar el evento denominado "Argentina Week", como parte de una ambiciosa gira de captación de inversiones que representa un nuevo viaje a Estados Unidos desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023.

La comitiva oficial, integrada en principio por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se verá reforzada en las próximas horas por el núcleo duro del equipo económico. Así, se sumarán al despliegue el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Salud, Mario Lugones, además de una nutrida delegación de gobernadores provinciales.

donald-trump-posa-junto-a-javier-milei-en-Y4MBS3DROZFRJNF2UIYXX6BRTI El presidente Javier Milei, junto a Donald Trump, en el inicio de la cumbre "Escudo de las Américas".

El Gobierno señaló que la cumbre, en la que participaron 12 mandatarios latinoamericanos, trabajará para “promover estrategias que frenen la interferencia extranjera en la región, combatan el crimen organizado y el narcotráfico, y den respuesta a la problemática de la inmigración ilegal”.

A través de sus redes, el Ejecutivo indicó que el objetivo del “Escudo de las Américas” es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el continente americano. La participación de Milei ratificó su compromiso político y el estrecho vínculo entre Argentina y Estados Unidos.

Quiénes son los gobernadores invitados por Milei a EE.UU.

El Presidente hizo extensiva la invitación a Estados Unidos para que diez gobernadores den el presente en la "Argentina Week", el evento con la administración libertaria espera atraer inversores al país.

El Ejecutivo tiene confirmada la participación de Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz) quienes tomarán la palabra en el panel cuya temática gira en torno a la minería estratégica y minerales críticos.

Asimismo, también garantizaron su asistencia Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) que harán lo propio en el panel enfocado a Vaca Muerta, desarrollo de GNL, infraestructura de exportación, energías renovables cuyo discurso inaugural está a cargo del titular de YPF, Horacio Marín.

El gobernador Gustavo Sáenz, en el momento de emitir su voto. El gobernador salteño Gustavo Sáenz estará junto a Milei en Estados Unidos.

Cómo sigue la agenda de Milei en Nueva York

El libertario hizo este domingo un alto en el cronograma de actividades y visitó la Tumba del Rebe Lubavitch. Se trata del séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch, ubicada en el cementerio de Montefiore en Queens.

Asimismo, Milei disertará el lunes, a las 14, en la Yeshiva University, y cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, el celebre evento que reconoce a las 100 personas más influyentes en respaldo a Israel. Se celebra desde 2014 y honra a personalidades destacadas en la pelea contra el antisemitismo.

Para el martes, el jefe de Estado se reunirá a las 9:50 con el titular del CEO del JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 en Nueva York para atraer inversores al país. La actividad anunciada fue organizada por la Embajada Argentina en EE.UU., el JPMorgan y el Bank of America. Allí estarán presentes los ministros, la secretaria general de la Presidencia y el embajador argentino Alejandro Oxenford, quienes participarán de los paneles del evento. También asistirán varios gobernadores.