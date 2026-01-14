El Gobierno declaró a la "Hermandad Musulmana" como organización terrorista

Se trata de otra medida de Javier Milei alineada con la gestión de Donald Trump, quien, a fines de noviembre pasado, firmó una orden ejecutiva para iniciar el proceso de designar como organizaciones terroristas extranjeras a estos capítulos de la Hermandad Musulmana.

“En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de estos capítulos de la ‘Hermandad Musulmana’ al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)”, explicó la Oficina del Presidente en un comunicado.

"La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia, y la Secretaría de Inteligencia de Estado, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”, agregó el texto.

image

En este contexto, el Gobierno aseguró que con estas acciones “se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la ‘Hermandad Musulmana’ y sus aliados no puedan actuar con libertad”.

“Además, permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros”, agregaron.

“El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles. Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”, concluyó el Gobierno.