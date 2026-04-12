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Donald Trump ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz tras fracasar el acuerdo con Irán

Dijo que la Marina norteamericana interceptará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho. Fue su primera reacción luego de que EE.UU. e Irán no alcanzaran un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ordenó a la Armada norteamericana el inicio de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control iraní, y advirtió que interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

"Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos -la mejor del mundo- comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. En algún momento llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido", expresó en su cuenta de la red Truth Social.

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