Fracasaron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por un acuerdo de paz

La delegación norteamericana estuvo integrada también por el enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump. A su vez, el lado iraní representado por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

Las conversaciones, a un nivel sin precedentes entre los dos países enfrentados desde la Revolución Islámica de 1979, se desarrollaron en un formato trilateral, en presencia de altos cargos de Pakistán, cuyo gobierno medió para sentar a las partes a la mesa de diálogo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2043145677404790834&partner=&hide_thread=false Vice President JD Vance gives an update in Pakistan:



"The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon." pic.twitter.com/il4THN5DwV — The White House (@WhiteHouse) April 12, 2026

Irán cuestionó la falta de tacto diplomático de EE.UU.

La primera valoración oficial de Irán estuvo a cargo del portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, que criticó la falta de cintura diplomática de una delegación estadounidense que esperaba, a su parecer, solucionar con rapidez 40 años de diferencias, y más de un mes de combates. "Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra impuesta y en un clima de recelo. Es natural que desde el principio no esperáramos llegar a un acuerdo en una sola sesión", explicó Baqaei.

Sobre los detalles concretos, fuentes iraníes próximas a las negociaciones confirmaron desencuentros en temas cruciales como el estatus del estrecho de Ormuz, ahora bajo control iraní, la situación de los casi 400 kilos de uranio altamente enriquecido en posesión de Irán y la liberación de unos 25.000 millones de euros en activos iraníes congelados por las sanciones. Todas estas cuestiones quedaron sin resolver tras la reunión de Islamabad, Ormuz en particular: la delegación iraní trasladó, según las fuentes citadas por diario 'New York Times', que sólo reabrirá por completo y sin restricciones el estrecho cuando se firme un acuerdo de paz definitivo.

Sin cerrar la puerta a próximas conversaciones, Baqaei insistió en que, si quiere resolver este conflicto, Estados Unidos debe hacer un ejercicio de comprensión. "El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la contraparte, la abstención de exigencias excesivas y demandas ilegales, y la aceptación de los derechos legítimos e intereses justos de Irán", concluyó.