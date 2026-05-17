Impactante: dos aviones militares chocaron en un show aéreo en Estados Unidos

El EA-18G Growler es una variante especializada en guerra electrónica derivada del F/A-18 Super Hornet y forma parte de las aeronaves más avanzadas de la Marina estadounidense. Expertos en aviación remarcaron que las maniobras en espectáculos aéreos tienen márgenes de error mínimos debido a la complejidad de los movimientos. “Volar en un espectáculo aéreo es exigente. Tiene muy poca tolerancia”, explicó John Cox, especialista en seguridad aeronáutica.

El festival Gunfighter Skies había regresado este año luego de varios años sin realizarse en la base de Idaho. El evento reúne demostraciones militares, acrobacias y exhibiciones aéreas y suele convocar a miles de personas. En Estados Unidos se realizan cerca de 200 shows aéreos por año y la industria viene trabajando en reforzar las medidas de seguridad tras distintos accidentes ocurridos en las últimas décadas. El episodio no dejó víctimas fatales ni heridos entre los espectadores, algo que las autoridades destacaron como central en medio de la emergencia.