Impactante: dos aviones militares chocaron en un show aéreo en Estados Unidos

Las aeronaves colisionaron durante una exhibición en Idaho y los cuatro tripulantes lograron eyectarse antes del impacto.
Dos aviones militares de la Marina de Estados Unidos chocaron en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo realizado en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho. El accidente ocurrió mientras las aeronaves participaban de una demostración en el festival “Gunfighter Skies Air Show” y generó conmoción entre los asistentes. Los cuatro tripulantes lograron eyectarse segundos antes del impacto y descendieron en paracaídas, mientras equipos de emergencia acudieron rápidamente a la zona del siniestro.
Las aeronaves involucradas eran dos EA-18G Growler pertenecientes al Escuadrón de Ataque Electrónico 129 de la Marina estadounidense, según confirmó la comandante Amelia Umayam, portavoz de las Fuerzas Aéreas Navales de la Flota del Pacífico. Los tripulantes fueron asistidos tras aterrizar y se encuentran en condición estable. “Todos están a salvo y creo que eso es lo más importante”, afirmó un integrante de la organización del evento, mientras la base aérea suspendía el espectáculo y restringía el acceso al predio.
Videos grabados por espectadores mostraron el momento exacto en que ambos aviones parecieron tocarse durante una maniobra aérea y comenzaron a caer envueltos en humo. En las imágenes también se observa la apertura de cuatro paracaídas antes de que las aeronaves impactaran contra el suelo y explotaran. “Solo filmaba pensando que se iban a separar”, relató uno de los asistentes que registró el accidente con su celular. Las autoridades indicaron que ya se abrió una investigación para determinar las causas de la colisión.
El EA-18G Growler es una variante especializada en guerra electrónica derivada del F/A-18 Super Hornet y forma parte de las aeronaves más avanzadas de la Marina estadounidense. Expertos en aviación remarcaron que las maniobras en espectáculos aéreos tienen márgenes de error mínimos debido a la complejidad de los movimientos. “Volar en un espectáculo aéreo es exigente. Tiene muy poca tolerancia”, explicó John Cox, especialista en seguridad aeronáutica.
El festival Gunfighter Skies había regresado este año luego de varios años sin realizarse en la base de Idaho. El evento reúne demostraciones militares, acrobacias y exhibiciones aéreas y suele convocar a miles de personas. En Estados Unidos se realizan cerca de 200 shows aéreos por año y la industria viene trabajando en reforzar las medidas de seguridad tras distintos accidentes ocurridos en las últimas décadas. El episodio no dejó víctimas fatales ni heridos entre los espectadores, algo que las autoridades destacaron como central en medio de la emergencia.
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