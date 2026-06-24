El nuevo vocero de Javier Milei confirmó cuándo asumirá y dará su primera conferencia de prensa

Adrián Ravier anunció que el próximo viernes será presentado de manera oficial en el cargo en Casa Rosada. Lo dijo después de haber renunciado a su banca en la Cámara de Diputados. Qué comentó sobre su nueva función.
Adrián Ravier, flamante vocero presidencial de Javier Milei, anunció que este viernes será presentado de manera oficial en el cargo y confirmó que el próximo martes, a las 11, ofrecerá su primera conferencia de prensa con preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada.
"Hoy la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su voz en el Congreso más reformista de la historia. Mandato que ejercí con la misma convicción con la que abracé las ideas de la libertad durante toda mi vida académica y política", publicó en su cuenta de X.
El paso de Ravier por el Congreso se vio interrumpido por su designación como reemplazante de Manuel Adorni como vocero presidencial. La novedad fue dada a conocer el último viernes por el propio jefe de Gabinete, luego de una reunión mantenida con Milei en la Quinta de Olivos.
"Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva", expresó Ravier, cuya banca será ocupada por Martín Matzkin, que cuenta con el apoyo de la legisladora oficialista Patricia Bullrich. Hasta ahora, se desempeñaba como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, en el que había sido nombrado por la exfuncionaria.
Antes de su viaje a España, Milei elogió a Ravier durante su disertación en la Fundación Faro. "No sólo me ha acompañado a difundir ideas y hemos publicado el libro 'La batalla por la macroeconomía'. Además, como parte del Congreso más reformista de la histori,a ha hecho un aporte enorme en la aprobación de leyes que están haciendo posible la argentina del futuro. En los próximos días se va a convertir en el portavoz del presidente, fundamental en la batalla cultural", dijo el líder de LLA.
“Hemos encendido todos los motores del crecimiento, en un contexto que además va a hacer que suba la demanda de dinero. Y dado que la tasa monetaria está fija inexorablemente vamos a aniquilar la inflación. Por eso, este contexto va a requerir expertise para explicarlo y mucha paciencia. La llegada de Adrián como divulgador económico es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trascienda el debate de economistas y puedan llegar a argentinos", agregó.
Ravier se reunió el último lunes con Adorni en Casa Rosada. "En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan", opinó el cuestionado jefe de Gabinete.
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