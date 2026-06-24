El nuevo vocero de Javier Milei confirmó cuándo asumirá y dará su primera conferencia de prensa

Antes de su viaje a España, Milei elogió a Ravier durante su disertación en la Fundación Faro. "No sólo me ha acompañado a difundir ideas y hemos publicado el libro 'La batalla por la macroeconomía'. Además, como parte del Congreso más reformista de la histori,a ha hecho un aporte enorme en la aprobación de leyes que están haciendo posible la argentina del futuro. En los próximos días se va a convertir en el portavoz del presidente, fundamental en la batalla cultural", dijo el líder de LLA.

“Hemos encendido todos los motores del crecimiento, en un contexto que además va a hacer que suba la demanda de dinero. Y dado que la tasa monetaria está fija inexorablemente vamos a aniquilar la inflación. Por eso, este contexto va a requerir expertise para explicarlo y mucha paciencia. La llegada de Adrián como divulgador económico es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trascienda el debate de economistas y puedan llegar a argentinos", agregó.

Ravier se reunió el último lunes con Adorni en Casa Rosada. "En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan", opinó el cuestionado jefe de Gabinete.