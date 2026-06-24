Guerra contra Irán: el Senado de EEUU le puso un freno a Trump

También reitera la autoridad constitucional del Congreso para declarar la guerra e iniciar hostilidades militares.

En este marco, Donald Trump calificó esta decisión legislativa de "inútil", pero también de "inoportuna", alegando que le hace "más difícil" su trabajo en cuanto a las negociaciones con Irán. "Irán le preguntó a mi gente: ‘¿Qué significa todo esto?’. Estos senadores solo han complicado mi trabajo, pero lo lograré, de una forma u otra, ¡porque siempre lo logro!", dijo en las redes.

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Algunos medios estadounidenses describieron la aprobación de la resolución como algo en gran medida simbólico: "Probablemente la resolución de hoy sea en gran medida simbólica, dado que la administración afirma que las fuerzas de Estados Unidos no participan actualmente en hostilidades contra Irán", informó CBS News.

Por su parte, NBC News destacó que "la aprobación de la medida en gran medida simbólica se produce mientras Estados Unidos e Irán se encuentran en las primeras etapas de las conversaciones dirigidas a poner fin a la guerra". No obstante, los demócratas afirmaron que una resolución sobre los poderes de guerra sigue siendo necesaria incluso después de que Estados Unidos alcanzó un acuerdo para acabar con el conflicto.

A comienzos de mes, durante el trámite en la Cámara, Trump ya fustigó una votación "antipatriótica" por parte de la oposición demócrata y de los cuatro legisladores republicanos que se les habían sumado.

Los demócratas "preferirían ver fracasar a nuestro país antes que concederme una nueva victoria, entre tantas otras", había declarado entonces. La oposición intentaba desde prácticamente el inicio de la guerra restringir los poderes militares de Trump. Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso está facultado para declarar la guerra.