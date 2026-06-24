Venezuela: dos terremotos provocaron el derrumbe de edificios en Caracas

Los sismos tuvieron una magnitud de 7,1 y 7,5, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos. Por el momento no se reportaron heridos en la capital y otros estados del país caribeño.
Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles a Venezuela, provocando el colapso de edificios y viviendas en Caracas, la capital del país caribeño, y otras localidades. Las autoridades no proporcionaron información inmediata sobre personas heridas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que los terremotos tuvieron una magnitud de 7,1 y 7,5 y se produjeron con un minuto de diferencia. El epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros al oeste de la capital, Caracas. El primer terremoto tuvo una profundidad de 13 kilómetros, mientras que el segundo registró una profundidad de 10 kms y su epicentro se situó a 16 kilómetros al suroeste de Morón.
Los residentes de la capital salieron de los edificios que se zarandeaban y permanecieron en el exterior, muchos visiblemente conmocionados al observar muros enteros derrumbados, dejando los muebles a la vista desde la calle. También se vieron columnas de polvo en dos barrios normalmente concurridos de la capital.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que el sismo se sintió en varios estados y agregó que en el barrio de Altamira, en Caracas, se registraron situaciones "alarmantes" con viviendas y edificios derrumbados. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar daños adicionales a algunas estructuras.
Numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos.
También se reportaban en las redes sociales daños de diversa consideración en viviendas y otras edificaciones, así cortes de luz e interrupción de las señales de Internet y de telefonía.
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.
El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe. El terremoto se sintió en la vecina Colombia, según reportes de los medios.