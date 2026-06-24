Venezuela: dos terremotos provocaron el derrumbe de edificios en Caracas

Numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos.

También se reportaban en las redes sociales daños de diversa consideración en viviendas y otras edificaciones, así cortes de luz e interrupción de las señales de Internet y de telefonía.

Embed BREAKING: Footage from the Earthquake inside Venezuela in Caracas. #earthquakeVenezuela2026 pic.twitter.com/tEPn0tRLDI — The Sentinel (@TheSentinelUSN) June 24, 2026

Alerta de Tsunami

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe. El terremoto se sintió en la vecina Colombia, según reportes de los medios.