Tragedia en Chipre: al menos ocho muertos tras el naufragio de un ferry con 267 personas

De acuerdo con la versión brindada por Üstel, el ferry enfrentó condiciones meteorológicas adversas, con fuertes lluvias, granizo y ráfagas de viento que llegaron a alcanzar los 160 kilómetros por hora. El funcionario calificó el fenómeno como “insólito para un mes de agosto”.

El mandatario explicó que el barco había retrasado su partida debido al mal tiempo y finalmente zarpó rumbo a Turquía. Según su reconstrucción, una primera ola golpeó la embarcación en alta mar y, mientras el capitán intentaba controlar la situación, una segunda ola provocó que comenzara a entrar agua.

Testigos citados por medios turcos señalaron que algunos pasajeros llegaron a saltar al mar cuando advirtieron que el ferry comenzaba a hundirse. Imágenes difundidas desde la zona mostraron a personas con chalecos salvavidas flotando alrededor de la embarcación volcada.

Ocho detenidos durante la investigación

Como parte de la investigación para determinar las causas del accidente, la Policía detuvo a ocho personas, entre ellas el capitán del ferry. Sin embargo, el líder turcochipriota Tufan Erhürman pidió evitar especulaciones y sostuvo que las condiciones meteorológicas “no eran malas”.

En el operativo participan la Guardia Costera y las fuerzas de seguridad de la República Turca del Norte de Chipre, además de buques y aeronaves turcas. También se espera la llegada de especialistas procedentes de Turquía para colaborar con las tareas de rescate.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus condolencias por las víctimas y aseguró que su gobierno mantiene coordinación con las autoridades del norte de Chipre. “Esperamos recibir noticias positivas”, manifestó durante un acto en Ankara.

Desde la República de Chipre, que controla el sur de la isla y es reconocida internacionalmente, el Gobierno también ofreció ayuda para las tareas de búsqueda y rescate.

Una isla dividida

Chipre permanece dividida desde 1974, cuando Turquía invadió el norte de la isla tras un golpe de Estado respaldado por la junta militar griega. En 1983, los turcochipriotas declararon la independencia de la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Turquía.

La República de Chipre, de mayoría grecochipriota, controla el sur y forma parte de la Unión Europea desde 2004. La división territorial y política de la isla continúa hasta la actualidad, con una importante presencia militar turca en el norte.