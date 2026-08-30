Tragedia en Chipre: al menos ocho muertos tras el naufragio de un ferry con 267 personas

La tragedia ocurrió cuando embarcación transportaba 267 personas y se hundió frente a la costa norte de Chipre, a unos 500 metros de profundidad.
La tragedia golpeó en las costa mediterránea. Al menos ocho personas murieron y otras 22 permanecen desaparecidas luego de que un ferry con 267 pasajeros y tripulantes se hundiera frente a la costa norte de Chipre, en medio de un operativo de búsqueda y rescate que continuaba con participación de fuerzas locales y de Turquía.
El primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre, Ünal Üstel, informó que 237 personas habían sido rescatadas después del naufragio. Entre los sobrevivientes hay varios heridos que fueron trasladados a hospitales de la zona.
La embarcación, un ferry tipo catamarán, había partido desde el puerto de Kyrenia -también conocido como Girne- con destino a Tasucu, en la provincia turca de Mersin. Según las autoridades, comenzó a hacer agua apenas unos 15 minutos después de zarpar y emitió una llamada de socorro a las 12.10 hora local, cuando se encontraba a unas tres millas náuticas de la costa.
El operativo se complicó debido a la profundidad del lugar donde quedó completamente sumergido el barco, estimada en unos 514 metros. Las autoridades temen que todavía pueda haber personas en el interior de la embarcación.
De acuerdo con la versión brindada por Üstel, el ferry enfrentó condiciones meteorológicas adversas, con fuertes lluvias, granizo y ráfagas de viento que llegaron a alcanzar los 160 kilómetros por hora. El funcionario calificó el fenómeno como “insólito para un mes de agosto”.
El mandatario explicó que el barco había retrasado su partida debido al mal tiempo y finalmente zarpó rumbo a Turquía. Según su reconstrucción, una primera ola golpeó la embarcación en alta mar y, mientras el capitán intentaba controlar la situación, una segunda ola provocó que comenzara a entrar agua.
Testigos citados por medios turcos señalaron que algunos pasajeros llegaron a saltar al mar cuando advirtieron que el ferry comenzaba a hundirse. Imágenes difundidas desde la zona mostraron a personas con chalecos salvavidas flotando alrededor de la embarcación volcada.
Como parte de la investigación para determinar las causas del accidente, la Policía detuvo a ocho personas, entre ellas el capitán del ferry. Sin embargo, el líder turcochipriota Tufan Erhürman pidió evitar especulaciones y sostuvo que las condiciones meteorológicas “no eran malas”.
En el operativo participan la Guardia Costera y las fuerzas de seguridad de la República Turca del Norte de Chipre, además de buques y aeronaves turcas. También se espera la llegada de especialistas procedentes de Turquía para colaborar con las tareas de rescate.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus condolencias por las víctimas y aseguró que su gobierno mantiene coordinación con las autoridades del norte de Chipre. “Esperamos recibir noticias positivas”, manifestó durante un acto en Ankara.
Desde la República de Chipre, que controla el sur de la isla y es reconocida internacionalmente, el Gobierno también ofreció ayuda para las tareas de búsqueda y rescate.
Chipre permanece dividida desde 1974, cuando Turquía invadió el norte de la isla tras un golpe de Estado respaldado por la junta militar griega. En 1983, los turcochipriotas declararon la independencia de la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Turquía.
La República de Chipre, de mayoría grecochipriota, controla el sur y forma parte de la Unión Europea desde 2004. La división territorial y política de la isla continúa hasta la actualidad, con una importante presencia militar turca en el norte.
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