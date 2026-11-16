Por el momento, no está prevista una reunión bilateral entre Trump y Putin durante la visita.

Trump llegará a esta instancia tras la derrota de su partido en las elecciones de medio término y en polémicas internas por la guerra contra Irán, también con el escándalo del el director ejecutivo renunciante de Nvidia, Jensen Huang, apuntado como de estrechos vínculos con con él.

Los analistas chinos afirman estar particularmente preocupados de que la saga de Nvidia, incluidas las acusaciones de que se desviaron semiconductores restringidos a clientes chinos, endurezca ahora la postura de Estados Unidos hacia Pekín.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) reúne desde 1989 a 21 economías que concentran cerca de 60% del PIB mundial y la mitad del comercio global, con el mandato histórico de promover comercio e inversiones libres y abiertas en la región.

La edición que se realiza el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, será distinta, pues por primera vez en la historia los líderes de las tres potencias nucleares se sentarán a una mesa trilateral.