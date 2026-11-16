Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia se reunirán al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen, que se celebra los días 18 y 19 de noviembre. Abordarán la guerra en Irán, pero no así el conflicto en Ucrania.
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, sostendrán una reunión trilateral el próximo jueves 19 de noviembre en Shenzhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Entre los temas previstos están la reducción de armas nucleares y la guerra en Oriente Medio, mientras que el conflicto en Ucrania quedará fuera de la agenda conjunta.
El encuentro reunirá por primera vez a los mandatarios de las tres principales potencias nucleares en una misma mesa. Aunque la reunión ha generado expectativas por su relevancia diplomática, analistas consideran poco probable que produzca acuerdos concretos.
Además de la cumbre trilateral, Trump tiene previsto reunirse por separado con Xi Jinping, con quien compartirá un almuerzo el jueves. Entre los asuntos que podrían abordar está la inteligencia artificial, en un contexto de tensiones entre Washington y Pekín por los controles a la exportación de semiconductores.
Por el momento, no está prevista una reunión bilateral entre Trump y Putin durante la visita.
Trump llegará a esta instancia tras la derrota de su partido en las elecciones de medio término y en polémicas internas por la guerra contra Irán, también con el escándalo del el director ejecutivo renunciante de Nvidia, Jensen Huang, apuntado como de estrechos vínculos con con él.
Los analistas chinos afirman estar particularmente preocupados de que la saga de Nvidia, incluidas las acusaciones de que se desviaron semiconductores restringidos a clientes chinos, endurezca ahora la postura de Estados Unidos hacia Pekín.
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) reúne desde 1989 a 21 economías que concentran cerca de 60% del PIB mundial y la mitad del comercio global, con el mandato histórico de promover comercio e inversiones libres y abiertas en la región.
La edición que se realiza el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, será distinta, pues por primera vez en la historia los líderes de las tres potencias nucleares se sentarán a una mesa trilateral.
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