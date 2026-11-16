Herederos de un coleccionista judío reclaman un Van Gogh de US$180 millones por su venta durante el nazismo

Gunnar Schnabel, representante legal de los descendientes en Berlín, reclamó a Sotheby’s que acredite de manera concluyente que la transacción se realizó a un precio justo de mercado y que la familia habría tomado la misma decisión de vender incluso sin las presiones derivadas del régimen nazi.

En un correo electrónico enviado el 12 de noviembre a Marco Toracca, responsable del departamento de restitución de la casa de subastas, el abogado advirtió que, de no poder demostrarse esas condiciones, la venta no debería llevarse adelante. También manifestó la voluntad de sus clientes de alcanzar un acuerdo justo, de acuerdo con los Principios de Washington de 1998, un conjunto de lineamientos internacionales destinados a resolver reclamos vinculados con obras de arte confiscadas o comercializadas durante la persecución nazi.

Una obra millonaria con un pasado bajo investigación

“Castaños en flor” integra la colección Blaquier-Arrieta, reunida por Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier, una pareja argentina que comenzó a adquirir obras impresionistas y modernas durante la década de 1960.

Philip Hook, exdirectivo de Sotheby’s y autor especializado en arte, describió el conjunto como una colección de enorme prestigio, cuyas piezas permanecieron durante décadas alejadas de la exposición pública.

Además del Van Gogh, otras doce pinturas impresionistas y posimpresionistas pertenecientes a la colección, entre ellas trabajos de Claude Monet, Paul Gauguin y Edgar Degas, serán ofrecidas en las subastas de otoño. En conjunto, las obras podrían alcanzar una recaudación cercana a los 450 millones de dólares.

Desde Sotheby’s señalaron que llevaron adelante una investigación exhaustiva sobre la procedencia de la pintura. Sin embargo, no confirmaron si finalmente será incluida en la subasta prevista para el miércoles por la noche.

En un comunicado, la firma reconoció que recibió los planteos de los herederos Fischer y que mantiene conversaciones con sus representantes para analizar los antecedentes de la obra. También sostuvo que, hasta el momento, sus averiguaciones no permitieron establecer que la venta de 1936 se hubiera realizado bajo coacción, aunque aseguró que buscará una salida consensuada con la familia.

Si la operación se concreta, el cuadro superaría el récord alcanzado por otra obra de Van Gogh, vendida en 2022 por 117,2 millones de dólares durante una subasta de la colección de Paul Allen en Christie’s. Ese valor equivale actualmente a unos 133 millones de dólares.

La pintura, que no se exhibe públicamente desde hace más de seis décadas, presenta un gran castaño en plena floración. En la escena aparecen tres mujeres con vestidos coloridos y sombrillas que caminan por una vereda debajo del árbol, mientras un hombre avanza en sentido contrario por la calle.

El recorrido de la pintura y la persecución nazi

Según la documentación presentada por Sotheby’s, la obra fue adquirida en 1909 por Samuel Fischer, bisabuelo de uno de los actuales reclamantes. El empresario compró el cuadro en una galería de París y fue también el fundador de S. Fischer Verlag, una reconocida editorial alemana que publicó a escritores como Thomas Mann, Hermann Hesse y Alfred Döblin.

Luego de la muerte de Fischer, en 1934, su yerno Gottfried Bermann Fischer quedó al frente de la compañía. En ese período, el crecimiento del nazismo provocó que numerosos autores vinculados con la editorial sufrieran restricciones y prohibiciones para publicar sus trabajos.

La empresa terminó dividida en dos partes y Bermann Fischer abandonó Berlín para instalarse en Viena, desde donde intentó continuar con la actividad editorial.

De acuerdo con los registros de Sotheby’s, la familia había dejado en depósito “Castaños en flor” y otras dos pinturas de Paul Cézanne en la galería del marchante Paul Cassirer, en Ámsterdam, entre 1932 y 1933. La obra de Van Gogh fue exhibida ese último año en el Museo Boymans de Róterdam y posteriormente formó parte de una muestra en la Kunsthalle de Berna, Suiza, en 1934.

Finalmente, en 1936, el marchante Walter Feilchenfeldt concretó la venta a un coleccionista de París. Después de pasar por distintos propietarios, la pintura fue adquirida en 1975 por sus actuales dueños argentinos.

El reclamo de los herederos se concentra precisamente en aquella operación de 1936, realizada tres meses después de que la familia abandonara Berlín para establecerse en Viena. Según la investigación del abogado, las restricciones impuestas por el régimen nazi a los judíos que emigraban, sumadas a la obligación de pagar el denominado “impuesto de fuga del Reich”, habrían generado una situación de presión económica que condicionó la venta.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Gottfried Bermann Fischer recuperó el control de su editorial en Berlín y reclamó compensaciones por los bienes que habían sido confiscados. Sin embargo, no incluyó las pinturas que habían sido vendidas en Ámsterdam, debido a que en aquel momento no existía un marco legal que contemplara indemnizaciones por operaciones realizadas en países que no estaban bajo el dominio nazi.

En los últimos años, no obstante, comenzaron a multiplicarse los acuerdos vinculados con obras que fueron vendidas en terceros países por coleccionistas judíos que escapaban de la persecución.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el año pasado, cuando el Museo de Bellas Artes de Berna resolvió devolver una pintura de Alfred Sisley a los herederos de Carl Sachs. El coleccionista había escapado a Suiza en 1939 y vendido allí la obra al año siguiente. La institución justificó su decisión al detectar irregularidades en aquella transacción.

El museo explicó que utiliza el concepto de “pérdida vinculada a la persecución nazi” para contemplar distintas situaciones, no solamente las confiscaciones directas, sino también las operaciones realizadas en condiciones desfavorables como consecuencia de la persecución.

Un antecedente familiar que vuelve a cobrar importancia

La disputa actual también tiene un antecedente en otra pintura perteneciente a la familia Fischer. En 2007, Christie’s intentó subastar un retrato de la esposa de Samuel Fischer realizado por Paul Cézanne, que también había sido depositado en Ámsterdam y vendido en 1936.

Antes de aquella operación, la casa de subastas se comunicó con Gisela Bermann Fischer, hija de Gottfried, quien hasta su fallecimiento en 2014 estuvo a cargo de los reclamos artísticos de la familia. En aquella oportunidad, manifestó que no se oponía a la venta del Cézanne, aunque aclaró que esa decisión no implicaba renunciar a futuras reclamaciones sobre otras pinturas que pudieran haber sido vendidas bajo presión durante la persecución nazi.

La subasta de aquella obra finalmente no encontró comprador.

Ahora, con el reclamo sobre el Van Gogh, la nueva generación de herederos busca que se investiguen nuevamente las circunstancias en las que la familia perdió la propiedad del cuadro y que Sotheby’s no avance con la operación hasta alcanzar una resolución sobre su procedencia.