León XIV regresó a Santa Cruz de Succhabamba, una pequeña localidad de la región peruana de Cajamarca, donde cumplió una promesa antes ser ordenado Papa.
El papa León XIV celebró este sábado una multitudinaria misa ante unas 20 mil personas en Santa Cruz de Succhabamba, una pequeña localidad de los Andes de Perú, donde llamó a enfrentar las injusticias sociales sin recurrir a la violencia y advirtió que la violencia nunca puede convertirse en un camino hacia la paz y el progreso.
El Pontífice llegó en helicóptero desde Chiclayo hasta este remoto pueblo de la región de Cajamarca, al que había visitado numerosas veces durante sus ocho años como obispo. Su regreso tuvo un significado especial: cumplió una promesa realizada en 2023, antes de partir hacia Roma por decisión del papa Francisco.
Durante la homilía, León XIV reconoció las dificultades que atraviesan las comunidades rurales y pidió no dejarse vencer por el desaliento, el resentimiento o la violencia frente a las desigualdades.
"La injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien", afirmó ante los miles de fieles reunidos en una explanada rodeada de montañas.
El Papa sostuvo que es necesario reclamar cambios y trabajar para concretarlos, pero sin abandonar la confianza en Dios. También aseguró que las injusticias constituyen un motivo de profunda preocupación tanto para la Iglesia como para la sociedad.
En ese sentido, mencionó el sufrimiento de quienes deben abandonar sus pueblos para buscar mejores oportunidades en las grandes ciudades, las consecuencias de la baja natalidad y la necesidad de distribuir equitativamente los beneficios provenientes de los recursos naturales.
Además, destacó el esfuerzo de campesinos, comerciantes y pequeños empresarios que generan empleo y contribuyen al desarrollo de sus comunidades.
La visita también estuvo marcada por la emoción de los habitantes de Santa Cruz de Succhabamba, una localidad de unos cinco mil habitantes donde Robert Prevost era conocido simplemente como el "padre Roberto".
Antes de abandonar Perú en 2023, cuando Francisco lo convocó para dirigir el Dicasterio para los Obispos, había prometido regresar para celebrar los 350 años del Señor del Costado, patrono del pueblo.
Aunque inicialmente estaba previsto que participara de los festejos de 2025, su elección como Papa modificó aquellos planes. Finalmente, este sábado pudo cumplir su compromiso.
"Es un sueño muy grande que el Señor ha permitido que un servidor llegue hasta aquí también en esta visita pastoral", expresó León XIV durante una breve visita a la parroquia local, antes de celebrar la misa.
El Pontífice conoce especialmente bien esta región, a la que solía llegar en camioneta e incluso a caballo para visitar comunidades alejadas durante su etapa como obispo de Chiclayo.
Para participar de la celebración, miles de personas recorrieron caminos montañosos y rutas estrechas. Algunas familias pasaron la noche en carpas cerca de la explanada donde se instaló el altar, mientras que una docena de pantallas gigantes permitió seguir la ceremonia.
"Muchos de ustedes han recorrido largas distancias para estar aquí. Algunos han venido de comunidades campesinas, dejando familias, chacras y ocupaciones", recordó el Papa.
León XIV también agradeció el trabajo de los sacerdotes y religiosos que durante siglos llevaron su misión pastoral a las comunidades andinas.
En el cierre de su mensaje, alentó a los fieles a mantener viva la esperanza frente a las dificultades cotidianas.
"El Señor conoce los caminos que ustedes recorren, las fatigas, las preocupaciones, los desafíos que afrontan; entiende la esperanza de los jóvenes, inspira la sabiduría de los ancianos, y no los abandona", concluyó.
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