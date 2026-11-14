El Papa sostuvo que es necesario reclamar cambios y trabajar para concretarlos, pero sin abandonar la confianza en Dios. También aseguró que las injusticias constituyen un motivo de profunda preocupación tanto para la Iglesia como para la sociedad.

En ese sentido, mencionó el sufrimiento de quienes deben abandonar sus pueblos para buscar mejores oportunidades en las grandes ciudades, las consecuencias de la baja natalidad y la necesidad de distribuir equitativamente los beneficios provenientes de los recursos naturales.

Además, destacó el esfuerzo de campesinos, comerciantes y pequeños empresarios que generan empleo y contribuyen al desarrollo de sus comunidades.

Una promesa cumplida en los Andes

La visita también estuvo marcada por la emoción de los habitantes de Santa Cruz de Succhabamba, una localidad de unos cinco mil habitantes donde Robert Prevost era conocido simplemente como el "padre Roberto".

Antes de abandonar Perú en 2023, cuando Francisco lo convocó para dirigir el Dicasterio para los Obispos, había prometido regresar para celebrar los 350 años del Señor del Costado, patrono del pueblo.

Aunque inicialmente estaba previsto que participara de los festejos de 2025, su elección como Papa modificó aquellos planes. Finalmente, este sábado pudo cumplir su compromiso.

"Es un sueño muy grande que el Señor ha permitido que un servidor llegue hasta aquí también en esta visita pastoral", expresó León XIV durante una breve visita a la parroquia local, antes de celebrar la misa.

Acampe de familas

El Pontífice conoce especialmente bien esta región, a la que solía llegar en camioneta e incluso a caballo para visitar comunidades alejadas durante su etapa como obispo de Chiclayo.

Para participar de la celebración, miles de personas recorrieron caminos montañosos y rutas estrechas. Algunas familias pasaron la noche en carpas cerca de la explanada donde se instaló el altar, mientras que una docena de pantallas gigantes permitió seguir la ceremonia.

"Muchos de ustedes han recorrido largas distancias para estar aquí. Algunos han venido de comunidades campesinas, dejando familias, chacras y ocupaciones", recordó el Papa.

León XIV también agradeció el trabajo de los sacerdotes y religiosos que durante siglos llevaron su misión pastoral a las comunidades andinas.

En el cierre de su mensaje, alentó a los fieles a mantener viva la esperanza frente a las dificultades cotidianas.

"El Señor conoce los caminos que ustedes recorren, las fatigas, las preocupaciones, los desafíos que afrontan; entiende la esperanza de los jóvenes, inspira la sabiduría de los ancianos, y no los abandona", concluyó.