Francia: juzgan a diez personas por afirmar que la esposa de Emmanuel Macron es un hombre

Este proceso judicial se produce tras la demanda de difamación que la pareja presidencial presentó a finales de julio en Estados Unidos, después de años de polémicas y rumores propagados por redes conspirativas y grupos de extrema derecha.

La diferencia de edad de 24 años entre Brigitte y el presidente Emmanuel Macron alimentó en parte la teoría conspirativa que se extendió más allá de las fronteras francesas. El rumor surgió tras la elección de Emmanuel Macron en 2017 y cobró especial notoriedad en Estados Unidos, donde el matrimonio interpuso recientemente acciones legales contra la podcaster de extrema derecha Candace Owens, vinculada al movimiento MAGA y conocida por sus posturas antisemitas y prorrusas.

Según revelaron sus abogados, la demanda contra Owens incluye supuestas pruebas “científicas” y fotografías destinadas a demostrar que Brigitte es una mujer. Varios de los acusados en París compartieron contenidos de Owens, que cuenta con millones de seguidores y es autora de la serie de videos “Becoming Brigitte”.

Entre los materiales difundidos figura una portada falsificada de la revista Time que muestra a Brigitte como “hombre del año”. En otra publicación, uno de los imputados afirmó que “2.000 personas” estaban dispuestas a recorrer “puerta por puerta en Amiens” —ciudad natal de los Macron— para aclarar el asunto, prometiendo la participación de blogueros norteamericanos.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte salen de una cabina de votación. Brigitte Macron le lleva 24 años de diferencia al presidente francés.

La investigación del ciberacoso quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Represión de Delitos contra las Personas (BRDP), tras una denuncia presentada por Brigitte el 27 de agosto de 2024. Esta denuncia desencadenó varias oleadas de detenciones, en especial en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Los diez acusados -ocho hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre 41 y 60 años- son sospechosos de haber realizado numerosos comentarios malintencionados sobre el género y la sexualidad de Brigitte, llegando incluso a equiparar la diferencia de edad con su marido a una forma de “pedofilia”, según la Fiscalía parisina.

Las falsas afirmaciones, según las que Brigitte Macron, de 72 años, nació con el nombre de Jean-Michel Trogneux, el nombre real de su hermano mayor, estuvieron durante largo tiempo en el punto de mira de la pareja presidencial, junto a las críticas por su diferencia de edad de 24 años.