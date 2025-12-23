Se puede clonar una mascota: ¿cuánto cuesta?

La empresa estadounidense ViaGen comercializa la clonación de perros, gatos e incluso caballos por un costo cercano a los 50.000 dólares.

La compañía asegura contar con una tasa de éxito aproximada del 80 % y sostiene haber clonado a más de 1.000 perros y gatos desde 2015, según informó New York Post (NYP).

La técnica empleada, conocida como transferencia nuclear de células somáticas, consiste en insertar el material genético de la mascota fallecida en un óvulo donante, que luego se implanta en una madre sustituta para gestar al clon.

Goldem retriever y chihuahua M Todos los perros tienen algo de lobo: desde el Golden retriever hasta el Chihuahua

Aunque los animales clonados suelen presentar un notable parecido físico con los originales, la veterinaria Rebecca Greenstein advierte que esto no garantiza un comportamiento idéntico al de la mascota fallecida, ya que la personalidad y ciertas conductas pueden estar influenciadas por factores ambientales y otras experiencias.

Entre los casos relatados por el NYP destaca el de Venessa Johnson, una ejecutiva de Los Ángeles que gastó 50.000 dólares para clonar a su perro Oliver, fallecido en diciembre del año pasado.

Según Johnson, al mirar a los ojos del clon, experimentó una sensación extraña, ya que eran parecidos a los de Oliver, aunque le daba la impresión de estar frente a un animal diferente.

Asimismo, admite que la decisión de clonar a Oliver surgió del dolor de haberlo perdido, aunque reconoce que no lo volvería hacer. El auge de este negocio ha generado críticas éticas de organizaciones como PETA, que recomienda la adopción de animales que necesitan un hogar en lugar de invertir en clonación.