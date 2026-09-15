Estados Unidos afirmó que tiene armas desplegadas en el espacio

Funcionarios militares estadounidenses advirtieron en reiteradas oportunidades sobre el desarrollo de capacidades ofensivas espaciales por parte de China y Rusia.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos sostiene que China incorporó sistemas espaciales y contra-espaciales dentro de su estrategia de modernización militar, mientras que Rusia considera al espacio como un posible escenario de operaciones bélicas.

El Gobierno estadounidense también trabaja en un programa de interceptores con base espacial y en una constelación de satélites destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde la órbita.

Meink aseguró que los primeros lanzamientos de esa constelación comenzarán durante septiembre, aunque tampoco reveló detalles técnicos del proyecto.

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 prohíbe colocar en órbita armas nucleares o de destrucción masiva, pero no establece una prohibición general sobre las armas convencionales desplegadas en el espacio.

La Fuerza Espacial fue creada en 2019 durante la primera presidencia de Donald Trump y funciona como una rama militar dentro del Departamento de la Fuerza Aérea.

Las respuestas de China y Rusia

La confirmación de Estados Unidos generó una rápida respuesta de China. El gobierno de Xi Jinping cuestionó el despliegue de armas y alertó sobre el riesgo de que el espacio exterior se convierta en un nuevo escenario de conflicto.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, pidió a Washington que deje de ampliar sus capacidades militares destinadas a una eventual guerra espacial, al tiempo que reclamó evitar una mayor militarización del espacio.

Para algunos especialistas, el anuncio estadounidense no resulta inesperado. La posibilidad de que Washington contara con sistemas de este tipo era conocida desde hace años, pero el reconocimiento público puede aumentar la tensión entre las principales potencias.

Rusia también reaccionó al anuncio. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que el espacio debe permanecer libre de armas y defendió los acuerdos internacionales que buscan evitar una escalada militar fuera de la Tierra.

“Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando en pro de la completa desmilitarización del espacio”, afirmó Peskov.

Estados Unidos, Rusia, China e India desarrollaron durante las últimas décadas distintas capacidades para operar en el espacio con fines militares. Entre ellas están los sistemas destinados a afectar satélites, que tienen un papel clave en las comunicaciones, la navegación y la vigilancia.