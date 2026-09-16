Tragedia en California: helicóptero de noticiero de TV se estrelló en Los Ángeles y murieron tres personas

La aeronave pertenecía a NBC4 y Telemundo 52 y cubría un accidente vial cuando cayó en Chatsworth. Entre las víctimas hay una reportera y el piloto.
Un helicóptero de noticias se estrelló este martes en Chatsworth, Los Ángeles, mientras realizaba la cobertura aérea de un accidente de tránsito ocurrido en la misma zona. Tres personas murieron y al menos una resultó herida.
La aeronave trabajaba para NBC4 y Telemundo 52. La cadena NBC4 identificó a dos de las víctimas como Eliana Moreno, fotoperiodista aérea y reportera, y George Marciniw, piloto. Ambos trabajaban juntos desde 2023.
El helicóptero cayó poco antes de las 19 en una zona ubicada entre dos edificios comerciales de Mason Avenue. El impacto provocó un incendio que alcanzó varios vehículos y dos contenedores de carga. Más de 70 bomberos participaron del operativo y las llamas fueron finalmente controladas.
La tercera persona fallecida era un peatón que se encontraba en un estacionamiento cercano, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Las autoridades también reportaron personas heridas que fueron trasladadas a hospitales.
El accidente ocurrió mientras equipos de emergencia trabajaban en un choque entre un autobús de Los Ángeles Metro y un automóvil, registrado poco después de las 17. Ese siniestro había dejado dos muertos y seis heridos.
La presentadora de NBC4 Colleen Williams confirmó durante una transmisión que la aeronave pertenecía al equipo de noticias de la cadena. “Hemos perdido el contacto con nuestra gente”, había dicho minutos antes de que se confirmara la tragedia.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estará a cargo de la investigación, con participación de la Administración Federal de Aviación (FAA). Por el momento, se desconoce qué provocó la caída del helicóptero.
Según los registros de la FAA, la aeronave era un Eurocopter AS350 B2, fabricado en 2004. Las autoridades comenzaron a trabajar entre los restos para determinar todos los detalles del accidente.