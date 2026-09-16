Tragedia en California: helicóptero de noticiero de TV se estrelló en Los Ángeles y murieron tres personas

El accidente ocurrió mientras equipos de emergencia trabajaban en un choque entre un autobús de Los Ángeles Metro y un automóvil, registrado poco después de las 17. Ese siniestro había dejado dos muertos y seis heridos.

La presentadora de NBC4 Colleen Williams confirmó durante una transmisión que la aeronave pertenecía al equipo de noticias de la cadena. “Hemos perdido el contacto con nuestra gente”, había dicho minutos antes de que se confirmara la tragedia.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estará a cargo de la investigación, con participación de la Administración Federal de Aviación (FAA). Por el momento, se desconoce qué provocó la caída del helicóptero.

Según los registros de la FAA, la aeronave era un Eurocopter AS350 B2, fabricado en 2004. Las autoridades comenzaron a trabajar entre los restos para determinar todos los detalles del accidente.