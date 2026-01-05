El hijo de Nicolás Maduro rompió el silencio: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madeleintlSUR/status/2007859115176194412?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007859115176194412%7Ctwgr%5E4b79b71f711cd4417d220f19a9bd8c46b8c926e3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.colombia.com%2Factualidad%2Finternacionales%2Fhijo-de-nicolas-maduro-hablo-tras-la-captura-de-su-padre-y-llamo-a-salir-a-las-calles-557528&partner=&hide_thread=false Habla el hijo del presidente, Nicolás Maduro: estamos bien, más firmes que nunca.



En el audio, el dirigente sostuvo que hubo “traiciones” dentro del esquema de poder que rodeaba a su padre y remarcó que esos hechos “van a quedar en la historia”. Al mismo tiempo, convocó a los simpatizantes del chavismo a mantenerse activos en las calles.

El mensaje rompió con el tono inicial del gobierno, que había centrado sus declaraciones en rechazar la intervención extranjera, sin referencias públicas a conflictos internos.

El audio circuló en redes sociales horas después del traslado de Maduro a una prisión federal en Nueva York.

Maduro Guerra afirmó que el movimiento no va a mostrarse débil frente a la crisis y prometió acompañar las movilizaciones populares. Sin dar precisiones, dejó abierta la posibilidad de una revisión interna sobre lo ocurrido en las horas previas a la captura.

El diputado es señalado por autoridades estadounidenses en causas judiciales vinculadas al narcotráfico, acusaciones que el chavismo rechaza. Hasta ahora, no se informó oficialmente dónde se encuentra ni si participa de la reorganización política tras la detención.

El frente judicial

Según fiscales de Estados Unidos, las causas contra Nicolás Maduro se iniciaron en 2020 y contemplan delitos graves como narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas. Washington sostuvo que la captura fue el resultado de meses de investigación.

Maduro y Cilia Flores se presentaron este lunes ante un tribunal federal en Manhattan, donde se definieron las medidas iniciales del proceso.

Su hijo denunció quiebres internos y llamó a no mostrar debilidad política

Tras el operativo, Delcy Rodríguez quedó a cargo de la transición política. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que su continuidad dependerá de la estabilidad que logre garantizar en el país.