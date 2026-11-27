En dicho artículo de la última versión del proyecto, el Gobierno fijó partidas por 7,35 billones de pesos y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigían 11 billones, es decir, un 50% de fondos adicionales.

El capítulo propuesto en el dictamen de mayoría del oficialismo resultó rechazado con 121 votos a favor y 130 negativas, por lo que pasó a votarse el mismo artículo equivalente del dictamen de minoría de la oposición, que reflejó punto por punto el reclamo de los rectores.

Finalmente, el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos fue aprobado con 138 votos a favor, 109 rechazos y cuatro abstenciones,

Por efecto dominó, también se cayó en la votación en particular el capítulo 4 ya que la oposición consideraba que desfinanciaba organismos clave de Ciencia y Tecnología como el INTI, el INTA y el SENASA.

Presupuesto 2027: qué pasó con los fondos para discapacidad

El oficialismo logró mantener su propuesta de financiamiento para el sistema de discapacidad, aunque previamente eliminó seis artículos del proyecto original que establecían restricciones para acceder a pensiones y prestaciones.

Durante el debate, la oposición denunció que el programa Incluir Salud sufriría un recorte del 14% en términos reales y reclamó que se incorporaran expresamente los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Discapacidad.

Sin embargo, Diputados ratificó el texto impulsado por el oficialismo, que establece que, ante la insuficiencia de recursos del Ministerio de Salud, deberán utilizarse fondos del Tesoro Nacional para garantizar la continuidad de las prestaciones.

El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado.

El Presupuesto 2027 pasa al Senado

Con la media sanción de Diputados, el proyecto será remitido al Senado, donde el oficialismo buscará negociar nuevas modificaciones sobre el financiamiento universitario. El tratamiento está previsto para mediados de diciembre