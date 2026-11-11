"Argentina, levántate y camina": León XIV y el llamado a despertar y construir el futuro / Por Candelaria de la Sota

Desde esa perspectiva, el empleo, el salario y el acceso a una vivienda forman parte de la evaluación del desarrollo. La pregunta por el progreso incluye la situación de quienes trabajan y aun así no pueden cubrir sus necesidades, de quienes buscan una oportunidad y de las familias que enfrentan dificultades para sostener su vida cotidiana.

El trabajo adquiere así un valor que excede el ingreso. Es también pertenencia, autonomía y posibilidad de proyectar. Allí aparece una de las implicancias de su mensaje: una sociedad necesita ofrecer un horizonte en el que el esfuerzo permita vivir con dignidad, formar una familia y construir un futuro.

En la Catedral de Córdoba, León XIV expresó con claridad la urgencia de esa mirada: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”. Incluyó también la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda digna. La enumeración situó el sufrimiento concreto en el centro de las responsabilidades de la comunidad.

La prioridad de los pobres atraviesa ese planteo. Supone reconocer que las necesidades tienen tiempos distintos y que algunas no admiten postergaciones. El hambre, la enfermedad o la desprotección de un niño requieren respuestas mientras se discuten y se ponen en marcha las transformaciones de mayor alcance.

El mensaje tiene, por eso, una dimensión política, aunque su fundamento sea religioso y su alcance exceda las pertenencias partidarias. Habla de la organización de la vida en común, de las obligaciones frente a la vulnerabilidad y de los criterios con los que se decide qué atender primero. Interpela al Gobierno, a la oposición, al mundo empresario y sindical, a las instituciones y a la propia Iglesia.

Con una misa multitudinaria en Luján, el Papa León XIV le puso fin a su visita a la Argentina.

Las visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y al complejo penitenciario de Buenos Aires dieron expresión a esa perspectiva. La presencia del Papa junto a personas con discapacidad y personas privadas de la libertad puso la atención sobre realidades que suelen permanecer lejos del debate público. En la lectura del recorrido, esos encuentros afirman una dignidad que necesita ser reconocida también en la dependencia, en la fragilidad y detrás de los muros de una cárcel.

En Córdoba hubo, además, un llamado a examinar las propias responsabilidades. Ante obispos, sacerdotes y agentes pastorales, León advirtió sobre el riesgo de acostumbrarse a conductas que antes inquietaban y de encontrar justificaciones para lo que se sabe incorrecto. La advertencia estuvo dirigida a la comunidad eclesial, pero abre una reflexión más amplia sobre la naturalización de la indiferencia y la distancia entre las convicciones y los actos.

La fe fue el fundamento de estas intervenciones. En la evocación del Cura Brochero y de Mama Antula, el compromiso apareció unido al testimonio cotidiano. La oración, el encuentro con Cristo y el servicio a los demás integran, en su mensaje, una misma experiencia religiosa.

En la vigilia con los jóvenes, esa dimensión adquirió el lenguaje de la libertad. “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!”, les pidió, al advertir sobre el dinero, la apariencia y el éxito a cualquier precio. Al mismo tiempo, ofreció un lugar en la Iglesia a quienes se sienten alejados o han sido heridos. La convocatoria combinó una exigencia personal con una promesa de acogida.

El legado de Francisco estuvo presente en distintos momentos de la visita. León retomó sus palabras y su atención a los pobres, así como la idea de una Iglesia cercana, capaz de salir al encuentro. Esa continuidad se expresó también en el reconocimiento de la fe popular y en la relación entre la vida espiritual y las necesidades de la sociedad.

En Luján, el cierre dio a esa cercanía una expresión concreta. La celebración, organizada por agentes pastorales de Cáritas y presentada como la “misa de la caridad”, reservó un lugar próximo al altar a personas atravesadas por la vulnerabilidad. El gesto acompañó una homilía que nombró la pobreza, la falta de trabajo, las enfermedades, la discriminación y las rupturas familiares. El sufrimiento material y el afectivo quedaron reunidos en una misma preocupación por la vida cotidiana.

Allí propuso un itinerario de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión. En el primero vinculó el perdón con el reconocimiento de las propias responsabilidades. “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, sostuvo. En un país atravesado por divisiones persistentes, esa invitación abre una reflexión sobre la disposición a revisar las propias conductas y construir acuerdos.

La homilía recuperó también una imagen de la hospitalidad argentina: un pueblo que comparte el pan, hace lugar en su mesa y encuentra tiempo para conversar entre mates. Ese reconocimiento permite leer la solidaridad como una práctica arraigada en la sociedad, presente en los vínculos cotidianos que ayudan a sostener a quienes atraviesan dificultades. En la casa de la Virgen de Luján, el recuerdo de Francisco volvió a unir la fe popular con esa vocación de acogida.

“Argentina, levántate y camina”, fue su exhortación final. La frase condensó un llamado a la recuperación y dejó una invitación a convertir la esperanza en acción. Después de las multitudes y de la emoción de los encuentros, el desafío social y político consiste en traducir esa disposición en trabajo, acuerdos y decisiones capaces de aliviar el sufrimiento y ampliar las oportunidades.

El paso de León XIV dejó así una propuesta de país: una Argentina que mida su desarrollo también por el cuidado de sus habitantes, que atienda primero las urgencias de los más vulnerables y que recupere la confianza necesaria para imaginar un futuro compartido. La construcción de ese horizonte queda, después de la despedida, en manos de los argentinos.