Tras el mensaje del Papa, la CGT le reclamó al Gobierno una mesa de diálogo

"La economía tenía que estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía", recordó el cosecretario general al referirse a uno de los conceptos centrales del mensaje del Santo Padre.

Además, destacó el planteo sobre la responsabilidad social de los empresarios. Según explicó, su función dentro de una sociedad no debería limitarse a la búsqueda de rentabilidad, sino que también tendría que contemplar el impacto de su actividad en la comunidad.

El sindicalista también reconoció que el mensaje estuvo dirigido a las propias organizaciones gremiales. En particular, señaló la necesidad de ampliar su representación y prestar atención a quienes trabajan en condiciones de informalidad.

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, insistió en la necesidad de abrir una instancia de diálogo con el Gobierno nacional para abordar la situación de los trabajadores.

"Más allá de decirnos que cumplíamos un rol indispensable en una comunidad, teníamos la responsabilidad de mirar a las periferias", expresó. En esa línea, mencionó a las personas que trabajan en negro, sin derechos laborales ni condiciones adecuadas.

La respuesta de Jerónimo a las declaraciones de Milei

Por otra parte, el dirigente de la CGT calificó como de "paupérrima" las recientes declaraciones del presidente Javier Milei durante la Gala Endeavor, donde el mandatario afirmó que "el estado natural del hombre es la pobreza, no la riqueza" y consideró que refleja una concepción del Gobierno sobre las posibilidades de desarrollo de la sociedad.

"Demuestra de cuerpo entero que este Gobierno realmente no cree en un pueblo que se pueda desarrollar, que pueda tener expectativa de crecer, sino todo lo contrario", sostuvo.