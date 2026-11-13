Tras el mensaje del Papa, la CGT le reclamó al Gobierno una mesa de diálogo

El cosecretario general Cristian Jerónimo sostuvo que el Ejecutivo debe generar una instancia de negociación con los sindicatos y cuestionó la postura de Javier Milei sobre la pobreza.
Uno de los integrantes del triunvirato que dirige a la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, reclamó que el Gobierno nacional genere un espacio de diálogo con la central obrera y consideró que el mensaje del Papa León XIV durante su visita a la Argentina representa una oportunidad para abrir una instancia de negociación.
"El Gobierno tiene la obligación de construir un ámbito" para discutir los problemas del mundo laboral, sostuvo Jerónimo en declaraciones radiales. En ese sentido, aclaró que una negociación entre las partes no implica resignar posiciones: "Dialogar no significa ceder, significa ir a negociar y resolver los problemas estructurales que está habiendo en Argentina", dijo Jerónimo en declaraciones radiales.
El dirigente sindical aseguró que la CGT mantiene su disposición a reunirse con las autoridades nacionales y llevar a una mesa de discusión los reclamos de los trabajadores. No obstante, consideró que hasta el momento no hubo una voluntad concreta del Ejecutivo para avanzar en ese sentido.
Jerónimo vinculó la posibilidad de retomar las conversaciones con el mensaje que dejó el Papa durante su visita al país. Según planteó, sus palabras no estuvieron dirigidas únicamente al ámbito laboral, sino que también incluyeron referencias a la situación de los jubilados y las personas con discapacidad.
"La economía tenía que estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía", recordó el cosecretario general al referirse a uno de los conceptos centrales del mensaje del Santo Padre.
Además, destacó el planteo sobre la responsabilidad social de los empresarios. Según explicó, su función dentro de una sociedad no debería limitarse a la búsqueda de rentabilidad, sino que también tendría que contemplar el impacto de su actividad en la comunidad.
El sindicalista también reconoció que el mensaje estuvo dirigido a las propias organizaciones gremiales. En particular, señaló la necesidad de ampliar su representación y prestar atención a quienes trabajan en condiciones de informalidad.
"Más allá de decirnos que cumplíamos un rol indispensable en una comunidad, teníamos la responsabilidad de mirar a las periferias", expresó. En esa línea, mencionó a las personas que trabajan en negro, sin derechos laborales ni condiciones adecuadas.
Por otra parte, el dirigente de la CGT calificó como de "paupérrima" las recientes declaraciones del presidente Javier Milei durante la Gala Endeavor, donde el mandatario afirmó que "el estado natural del hombre es la pobreza, no la riqueza" y consideró que refleja una concepción del Gobierno sobre las posibilidades de desarrollo de la sociedad.
"Demuestra de cuerpo entero que este Gobierno realmente no cree en un pueblo que se pueda desarrollar, que pueda tener expectativa de crecer, sino todo lo contrario", sostuvo.
comentar