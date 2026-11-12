Tras la vista del Papa, la Iglesia reclamó mayor atención a los sectores vulnerables

El arzobispo consideró, en declaraciones a Radio Mitre, que el mensaje de León XIV también constituye una interpelación a una sociedad atravesada por los enfrentamientos y el malhumor, y advirtió sobre la naturalización de las expresiones de odio en la vida cotidiana.

"En nuestro lenguaje, nuestros enojos, porque cada mañana nos despertamos enojados o estamos como atribulados por todo", reflexionó Colombo, quien contrapuso ese clima social con la actitud del Pontífice durante su recorrida por la Argentina.

En ese sentido, sostuvo que León XIV transmitió "una gran invitación a la esperanza" y destacó que su presencia dejó "alegría y esperanza y tarea para el hogar", en referencia a las responsabilidades que, a su juicio, deberán asumir los distintos sectores de la sociedad.

Colombo también relató que el Papa se mostró particularmente conmovido frente a las historias personales de quienes sufren situaciones de abandono, enfermedad o marginación.

"Ante la historia personal, el dolor de alguien, el sufrimiento de alguien, es común escuchar y conmoverse", expresó, al describir la reacción del Pontífice durante los encuentros con personas que atravesaron experiencias traumáticas.

Entre esos episodios mencionó el caso de un sacerdote de Córdoba que sufrió graves secuelas físicas después de una complicación posoperatoria y que, gracias a herramientas de inteligencia artificial, pudo recuperar una forma de comunicación mediante su propia voz.

Colombo también destacó la masiva concurrencia a los actos encabezados por León XIV, aunque evitó interpretar esa movilización como una recuperación automática de la adhesión al catolicismo.

"Lo otro supone una continuidad en el tiempo y sobre todo, más que el catolicismo, un encuentro fuerte con Dios", señaló, al considerar que el verdadero alcance de la visita deberá evaluarse por sus efectos duraderos en la sociedad.

Finalmente, el arzobispo describió al Pontífice como "un pastor enamorado de su pueblo" y sostuvo que su paso por la Argentina dejó un mensaje que excede el ámbito estrictamente religioso, con una convocatoria a la solidaridad, la convivencia y la atención de quienes más necesitan acompañamiento.