El presidente de Colombia confimó que se reunirá con Donald Trump

Gustavo Petro, presidente de Colombia afirmó que se reunirá con Donald Trump para aclarar la información sobre el narcotráfico en Colombia

Gustavo Petro ya informó que se reunirá con Donald Trump en febrero para dialogar la situación del narcotráfico en su país, luego de las amenazas de la Casa Blanca sobre la tierra colombiana para imponer una política antidrogas.

"Mi intención es que el colombiano y la colombiana, en general de cualquier lugar del país, no sufra y esté tranquilo", dijo.

Asimismo, el mandatario adelantó que no cree que la reunión "sea muy larga" y añadió que la lucha de su Gobierno contra el narcotráfico será uno de los temas centrales.

"Ya veremos los resultados de esa reunión, es determinante", aseveró.

El presidente Gustavo Petro admitió que Colombia continúa figurando entre los principales productores de cocaína, aunque remarcó que el consumo de fentanilo en Estados Unidos es un problema de salud pública cuya responsabilidad recae exclusivamente en el Gobierno norteamericano.

Trump Petro.jpg
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Gustavo Petro, de Colombia

"Tenemos que lograr que eso no entre en Colombia", sostuvo, y al mismo tiempo describió al fentanilo como un "arma de destrucción masiva".

El mandatario afirmó que para la Fuerza Pública es una prioridad detectar eventuales organizaciones criminales que intenten introducir y distribuir esta "droga de la muerte" en territorio colombiano.

Asimismo, Petro planteó que, si Estados Unidos pretende colaborar con Colombia en el combate contra el narcotráfico, podría comenzar adquiriendo los productos que comercializan los campesinos que optaron voluntariamente por reemplazar los cultivos ilícitos.

