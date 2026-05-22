¿León XIV viene a la Argentina? El mensaje de Quirno que disparó las especulaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2057832840096608430&partner=&hide_thread=false Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!



Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. pic.twitter.com/gMCXZvPYvP — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026

Las especulaciones crecieron además porque ya está confirmada una visita de León XIV a Uruguay en noviembre. Según distintas versiones diplomáticas y eclesiásticas, el viaje formaría parte de una gira más amplia por Sudamérica que también incluiría Perú, país donde el Pontífice desarrolló gran parte de su tarea pastoral y del que obtuvo la nacionalidad en 2015.

En ese contexto, la Argentina aparece como una parada posible dentro del recorrido regional.

koo49op8yioq3dfph3ed El Vaticano prepara una gira regional y la Argentina podría ser parte del recorrido.

“La idea del Papa León XIV es visitar a la Argentina”, afirmó este jueves el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, una declaración que sumó expectativa en medio de las negociaciones.

La posible visita también coincide con un acercamiento institucional entre el Gobierno y la Iglesia Católica. Este jueves, Quirno y la ministra Sandra Pettovello se reunieron con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar una agenda común y abrir nuevos canales de diálogo.

papa-juan-pablo-ii-en-argentina-20220826-1408793 (1) La última visita de un Papa al país fue la de Juan Pablo II en 1987.

La última visita de un Papa a la Argentina fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país durante seis días y visitó diez provincias.

En paralelo, Pettovello viajará este fin de semana al Vaticano para participar de un encuentro educativo junto a ministros iberoamericanos y mantener una audiencia grupal con León XIV.