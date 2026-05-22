¿León XIV viene a la Argentina? El mensaje de Quirno que disparó las especulaciones

Las declaraciones de funcionarios, una reunión con el Episcopado y la gira sudamericana prevista para noviembre reactivaron las expectativas por la llegada del Papa
La posibilidad de que el papa León XIV visite Argentina antes de fin de año volvió a tomar fuerza este jueves, luego de una serie de mensajes publicados por funcionarios nacionales y de nuevas señales desde el Vaticano y la Iglesia local.
El dato que disparó las especulaciones fue un mensaje del canciller Pablo Quirno en la red social X, donde aseguró haber llevado al presidente Javier Milei “la Buena Noticia” que “hará feliz a todo el pueblo argentino”. El funcionario agregó además: “Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera”.
Minutos después, el Presidente compartió la publicación y respondió con una frase breve: “Se viene”, acompañada por emojis de leones, en una referencia directa al Sumo Pontífice.
Aunque desde Casa Rosada evitaron confirmar oficialmente el viaje, tampoco desmintieron las versiones. En el Gobierno reconocen que desde hace meses existen conversaciones y expectativas alrededor de una posible llegada del Papa al país.
Las especulaciones crecieron además porque ya está confirmada una visita de León XIV a Uruguay en noviembre. Según distintas versiones diplomáticas y eclesiásticas, el viaje formaría parte de una gira más amplia por Sudamérica que también incluiría Perú, país donde el Pontífice desarrolló gran parte de su tarea pastoral y del que obtuvo la nacionalidad en 2015.
En ese contexto, la Argentina aparece como una parada posible dentro del recorrido regional.
“La idea del Papa León XIV es visitar a la Argentina”, afirmó este jueves el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, una declaración que sumó expectativa en medio de las negociaciones.
La posible visita también coincide con un acercamiento institucional entre el Gobierno y la Iglesia Católica. Este jueves, Quirno y la ministra Sandra Pettovello se reunieron con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar una agenda común y abrir nuevos canales de diálogo.
La última visita de un Papa a la Argentina fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país durante seis días y visitó diez provincias.
En paralelo, Pettovello viajará este fin de semana al Vaticano para participar de un encuentro educativo junto a ministros iberoamericanos y mantener una audiencia grupal con León XIV.
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