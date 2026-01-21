El Tribunal de Justicia de la Unión Europea frenó el pacto con el Mercosur

“Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”,criticó un vocero de la Comisión Europea, Olof Gill. También aclaró que no se trata de nuevas cuestiones, que ya fueron abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile. El vocero dijo que el tema será discutido probablemente por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante una cumbre extraordinaria, que se realizará el jueves.

Gill explicó que la Comisión seguirá centrada en mantener el diálogo con los eurodiputados para explicarles por qué “pueden apoyar este acuerdo con confianza” y la “vital importancia” del mismo para la UE, tanto en términos económicos como para su “fortaleza geopolítica en el mundo”.

Uno de los puntos claves de esta decisión es que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la Unión Europea. Además de la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Francia es el gran opositor del acuerdo UE-Mercosur y respaldó la decisión de los legisladores europeos. La cancillería del país liderado por Emmanuel Macron dijo que el voto fue “coherente con la posición” francesa y que le “dice no” al tratado, según un comunicado.