Acuerdo Mercosur-UE: Javier Milei negó el reconocimiento a Lula da Silva

La escena se produjo cuando el presidente de Paraguay y anfitrión del encuentro, Santiago Peña, destacó el rol de Lula en el proceso de integración regional. Mientras los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz, acompañaron la mención con aplausos, Milei permaneció serio, inmóvil y en silencio, marcando una clara diferencia con el resto del bloque.

Peña, en su carácter de presidente pro tempore del Mercosur, buscó poner en valor el largo camino diplomático que desembocó en la firma del acuerdo con la Unión Europea. En ese marco, dedicó un reconocimiento explícito al mandatario brasileño, ausente en la ceremonia, a quien definió como una figura clave para alcanzar el entendimiento. “No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día”, afirmó.

El contraste entre el tono conciliador del discurso paraguayo y la actitud del presidente argentino volvió a reflejar las tensiones ideológicas que atraviesan al Mercosur. Milei ha cuestionado en reiteradas oportunidades a Lula, a quien ha calificado públicamente como “socialista” y “corrupto”, una retórica que choca con los elogios pronunciados durante el acto oficial.

El enojo de Javier Milei: Brasil deja de representar los intereses argentinos en Venezuela

El desaire se inscribe, además, en un contexto de deterioro reciente en el vínculo bilateral. Apenas 48 horas antes, Brasil dejó de representar los intereses argentinos en Venezuela, una decisión que derivó en la acefalía de la embajada argentina en Caracas y en la retirada de la custodia diplomática del edificio y de los asilados opositores. Desde la Casa Rosada interpretan la medida como una represalia directa por las críticas sostenidas de Milei hacia el gobierno brasileño.

Frente a ese escenario, el Gobierno argentino inició gestiones para que Italia, bajo la administración de Giorgia Meloni, asuma la protección de la sede diplomática en Venezuela. Así, mientras el Mercosur celebró un acuerdo histórico con la Unión Europea, los gestos y silencios dejaron en evidencia que las fracturas políticas dentro del bloque siguen abiertas.