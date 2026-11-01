La investigación estará a cargo de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, incluida la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que deberá analizar los registros de vuelo, las condiciones de la aeronave y las evidencias recogidas en el lugar. En este tipo de accidentes, el informe preliminar suele difundirse durante las semanas posteriores, mientras que el dictamen definitivo sobre las causas puede demorar varios meses e incluso cerca de un año.