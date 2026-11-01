El Gobierno sigue de cerca las elecciones en EE.UU. y analiza el impacto interno

Sin embargo, en la Casa Rosada evitan anticipar que un escenario de derrota republicana repercutirá en el escenario electoral local y aseguran que el impacto más grande se dará en el plano de la batalla cultural que la Argentina y Estados Unidos dan en coordinación. También aclaran que los comicios todavía están demasiado lejos como para que exista un efecto de arrastre sobre la política argentina.

"Nuestras elecciones quedan muy lejos. Habrá un cimbronazo temporal en los mercados al día siguiente, pero no mucho más", precisó un funcionario.

Ante una posible derrota de los republicanos, Trump decidió involucrarse de lleno en la campaña electoral.

La preocupación en Casa Rosada pasa, en buena medida, por preservar el vínculo político con Washington; una relación que el libertario convirtió en uno de los principales ejes de su política exterior y que adquirió especial relevancia en las últimas semanas luego de la derrota del candidato de derecha, Flávio Bolsonaro, en Brasil.

Tras la derrota del dirigente opositor, exiliado días atrás en Estados Unidos producto de la coordinación entre las administraciones libertarias y republicanas, Milei se consolidó como el principal nexo y referente de la región con Trump.

*Con información de la agencia NA.