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El Gobierno sigue de cerca las elecciones en EE.UU. y analiza el impacto interno

Los comicios de medio término se llevarán a cabo el próximo martes 3 de noviembre. En Casa Rosada reconocen que una derrota de los republicanos repercutiría en los mercados, entre otros efectos.

El Gobierno sigue de cerca las elecciones de medio término de Estados Unidos, previstas para el próximo martes 3 de noviembre, y vaticina una potencial derrota del Partido Republicano que lidera el presidente Donald Trump, principal aliado internacional de Javier Milei.

Aunque en la administración libertaria descartan que un eventual resultado adverso tenga consecuencias directas sobre el escenario político argentino, dado que falta más de un año para las presidenciales, admiten que podría provocar un cimbronazo transitorio en los mercados y abrir interrogantes sobre el margen de maniobra del Ejecutivo estadounidense en el Congreso.

"En el peor de los casos aspirarán a bloquearle iniciativas, pero lo más importante ya lo hizo", evaluó uno de los integrantes de la mesa política, al minimizar la posibilidad de que los demócratas consigan una mayoría suficiente para alterar la agenda de Trump.

Trump y Milei, cómplices en su último encuentro en la Casa Blanca.

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Las proyecciones electorales muestran una ventaja demócrata en la disputa por el control de la Cámara de Representantes y un escenario de paridad en el Senado. Un panorama que encendió las señales de alerta en el oficialismo estadounidense y llevó al propio Trump a involucrarse de lleno en la campaña.

Sin embargo, en la Casa Rosada evitan anticipar que un escenario de derrota republicana repercutirá en el escenario electoral local y aseguran que el impacto más grande se dará en el plano de la batalla cultural que la Argentina y Estados Unidos dan en coordinación. También aclaran que los comicios todavía están demasiado lejos como para que exista un efecto de arrastre sobre la política argentina.

"Nuestras elecciones quedan muy lejos. Habrá un cimbronazo temporal en los mercados al día siguiente, pero no mucho más", precisó un funcionario.

Ante una posible derrota de los republicanos, Trump decidió involucrarse de lleno en la campaña electoral.

Ante una posible derrota de los republicanos, Trump decidió involucrarse de lleno en la campaña electoral.

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La preocupación en Casa Rosada pasa, en buena medida, por preservar el vínculo político con Washington; una relación que el libertario convirtió en uno de los principales ejes de su política exterior y que adquirió especial relevancia en las últimas semanas luego de la derrota del candidato de derecha, Flávio Bolsonaro, en Brasil.

Tras la derrota del dirigente opositor, exiliado días atrás en Estados Unidos producto de la coordinación entre las administraciones libertarias y republicanas, Milei se consolidó como el principal nexo y referente de la región con Trump.

*Con información de la agencia NA.

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