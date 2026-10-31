El excandidato presidencial de Brasil realizó una transmisión en vivo desde sus redes sociales. Apuntó contra el sistema judicial de ese país y ratificó sus aspiraciones políticas. "Estoy listo para volver a presentarme", aseguró.
El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro reapareció en las últimas horas a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. Lo hizo dos días después de huir de su país en un vuelo privado desde Puerto Iguazú y asilarse en Estados Unidos.
Con un tono desafiante pero calculador, el dirigente opositor apuntó contra el sistema judicial y definió sus próximos pasos. "Perdí frente al sistema, perdí frente al Poder Judicial. Todo el mundo lo sabe. Por eso dije que no, que no me sometería a eso", comentó sobre su fuga a Miami ante la presión de los tribunales de Brasil.
En el tramo más encendido de su mensaje, Flávio Bolsonaro denunció una persecución sistemática y apuntó directamente contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a quien acusó de acelerar decisiones arbitrarias aprovechando el clima poselectoral.
"Y que quede claro: esto no es una señal de debilidad. Puedo ser cualquier cosa, menos tonto. Supe analizar el escenario, entendí hasta dónde llegarían -y lo hicieron rápido, más rápido de lo que imaginaba-", expresó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. "Forzó la situación para intentar atarme de verdad, para intimidarme con una decisión que no tenía ni pies ni cabeza, y todo ello sin consultar a la Procuraduría General de la República", agregó.
En esa línea, desestimó las acusaciones en su contra vinculadas a cuentas bancarias: "Se trata de un caso en el que él me acusa falsamente de tener alguna relación con las cuentas bancarias de un amigo mío, a pesar de que, ese mismo domingo de las elecciones, el Banco Santander había enviado un documento oficial aclarando que yo no tenía absolutamente nada que ver con esa empresa y que nunca había tenido una cuenta allí".
Después de perder en el balotaje presidencial contra Lula da Silva y que de Moraes ordenara retener y cancelar sus pasaportes por causas de lavado de dinero y evasión, Flávio Bolsonaro huyó de Brasil por vía terrestre e ingresó a Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, el martes 27 de octubre. Acompañado por su esposa y sus dos hijas, utilizó un pasaporte italiano, lo que le permitió ingresar formalmente al país a través del Puente Internacional Tancredo Neves.
Finalmente, el excandidato del Partido Liberal (PL) y su familia abordaron un vuelo privado en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú. El viaje incluyó una escala técnica de reabastecimiento en Guayaquil, Ecuador, antes de alcanzar su destino final en Miami.
Lejos de decretar el fin de su espacio político, el dirigente llamó a sus seguidores a mantener la cohesión y anunció un cambio en el eje de la resistencia opositora. "Quiero pedirles a ustedes aquí que queden firmes. No acabó el juego, vamos a continuar luchando", enfatizó, al tiempo que dejó entrever que sus aspiraciones políticas siguen intactas: "Pase lo que pase, estaré aquí, listo y preparado, incluso, si fuera necesario, para volver a presentarme a la presidencia de la República. No me refiero a 2030, sino a antes".
Por último, Flávio Bolsonaro marcó cuáles serán las prioridades legislativas del sector de cara a la pulseada institucional, señalando como meta principal "la elección de Rogério Marinho en la presidencia del Senado", un bastión clave desde donde buscarán reorganizar la correlación de fuerzas frente al oficialismo de Lula da Silva.