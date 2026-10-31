En esa línea, desestimó las acusaciones en su contra vinculadas a cuentas bancarias: "Se trata de un caso en el que él me acusa falsamente de tener alguna relación con las cuentas bancarias de un amigo mío, a pesar de que, ese mismo domingo de las elecciones, el Banco Santander había enviado un documento oficial aclarando que yo no tenía absolutamente nada que ver con esa empresa y que nunca había tenido una cuenta allí".

Después de perder en el balotaje presidencial contra Lula da Silva y que de Moraes ordenara retener y cancelar sus pasaportes por causas de lavado de dinero y evasión, Flávio Bolsonaro huyó de Brasil por vía terrestre e ingresó a Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, el martes 27 de octubre. Acompañado por su esposa y sus dos hijas, utilizó un pasaporte italiano, lo que le permitió ingresar formalmente al país a través del Puente Internacional Tancredo Neves.

Finalmente, el excandidato del Partido Liberal (PL) y su familia abordaron un vuelo privado en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú. El viaje incluyó una escala técnica de reabastecimiento en Guayaquil, Ecuador, antes de alcanzar su destino final en Miami.

La estrategia de Flávio Bolsonaro de cara al futuro

Lejos de decretar el fin de su espacio político, el dirigente llamó a sus seguidores a mantener la cohesión y anunció un cambio en el eje de la resistencia opositora. "Quiero pedirles a ustedes aquí que queden firmes. No acabó el juego, vamos a continuar luchando", enfatizó, al tiempo que dejó entrever que sus aspiraciones políticas siguen intactas: "Pase lo que pase, estaré aquí, listo y preparado, incluso, si fuera necesario, para volver a presentarme a la presidencia de la República. No me refiero a 2030, sino a antes".

Por último, Flávio Bolsonaro marcó cuáles serán las prioridades legislativas del sector de cara a la pulseada institucional, señalando como meta principal "la elección de Rogério Marinho en la presidencia del Senado", un bastión clave desde donde buscarán reorganizar la correlación de fuerzas frente al oficialismo de Lula da Silva.