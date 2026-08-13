Cisjordania: asedio de colonos israelíes a palestinos condenada por EEUU

"Las acciones de quienes llevaron a cabo este horrible acto de terror destinado a intimidar y hostigar a esta familia son repugnantes", dijo Huckabee en su publicación sobre los hechos en Qusra. Agregó que la embajada ha estado cooperando con el ejército y la policía.

El aumento de las críticas a Israel desde Estados Unidos podría suponer un desafío para el primer ministro Benjamin Netanyahu, que intenta mantener buenas relaciones con el aliado más cercano de su país al momento en que moviliza a votantes ultranacionalistas de cara a una dura contienda por la reelección en octubre.

El domingo, decenas de colonos llegaron a las viviendas en Qusra, bloqueando las puertas e impidiendo que los ocupantes salieran, según las familias.

Las tropas israelíes han intervenido en múltiples ocasiones, pero los colonos siguen regresando, dijo Loui Ridi, el dueño de la vivienda, que radica en Ohio y escribe el apellido de la familia de manera diferente. Grupos de derechos han acusado desde hace tiempo a las fuerzas israelíes de hacer la vista gorda a la violencia de los colonos o de intervenir para proteger a los colonos.

"Es un ciclo", dijo Ridi. "Hay que impedirles estar en toda la zona, no sólo retirarlos y moverlos 30 metros (100 pies) para que cuando el (ejército israelí ) se vaya, vuelvan".

El martes, el ejército de Israel condenó el asedio como "ilegal, reprobable e inaceptable" y declaró Qusra como zona militar cerrada. Al día siguiente, decenas de colonos regresaron, intentaron bloquear la carretera con rocas y se enfrentaron con soldados israelíes, según un video grabado por residentes de la aldea.

El jueves, el ejército explicó que sus efectivos desmantelaron "dos asentamientos ilegales" en Qusra y en una aldea cercana, y detuvieron a un israelí. Además se enviaron más soldados para "llevar a cabo misiones defensivas y patrullas".

El alcalde de Qusra, Abdel Azim Wadi, dijo que las fuerzas israelíes evacuaron más de una docena de viviendas para tomar posiciones en la aldea. Los colonos, aunque fueron expulsados de sus asentamientos, siguen en otras partes de la localidad, añadió.

Abu Rida detalló que los soldados dieron a los ocupantes de todas las viviendas 30 minutos para evacuar y trasladarse a una de las casas asediadas. El ejército informó que se instruyó a los soldados a permitir que las familias permanezcan en sus viviendas y a no operar en ellas, pero las familias aún no han regresado, dijo Abu Rida.

Aún no está claro cuándo las familias en la zona asediada podrán obtener suministros básicos y qué ocurrirá con sus viviendas. El ejército de Israel señaló que las familias tenían suministros básicos como comida y agua cuando las revisó el miércoles. Pero Ridi dijo el jueves que luego que se reconectaron las líneas de agua y electricidad, los colonos las cortaron de nuevo.

El gobierno de Netanyahu, el más ultranacionalista y religioso en la historia de Israel, ha presidido un aumento de la construcción de asentamientos en Cisjordania, zona a la que considera como la patria bíblica e histórica del pueblo judío, al tiempo que se opone a la creación de un Estado palestino.

Durante su primer mandato, Trump manifestó una amplia aceptación de los asentamientos, que la mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales y un obstáculo para la paz, pero al inicio de su segundo mandato, retiró las sanciones impuestas por el gobierno de Joe Biden a colonos acusados de violencia.