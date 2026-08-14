Lula quiere hablar con Trump: "Si se meten en las elecciones de Brasil, van a perder"

Lula aseguró que nunca intervino en EE.UU.

El líder progresista remarcó que nunca intentó intervenir en las elecciones de Estados Unidos y reclamó que Trump adopte la misma posición respecto de Brasil. “No quiero una guerra. Quiero acordar una conversación para decirle que Brasil quiere tener una buena relación con Estados Unidos”, afirmó.

Lula aseguró que su Gobierno tampoco busca confrontar con otras potencias y mencionó a China, Rusia, Bolivia y España entre los países con los que Brasil pretende mantener vínculos sin conflictos. Sin embargo, volvió a responsabilizar al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por el deterioro de la relación bilateral.

Según el presidente brasileño, el problema no es directamente Trump sino miembros de su Administración que “están construyendo mentiras contra Brasil”. Lula sostuvo que Rubio “no gusta” de Brasil ni de América Latina y lo señaló como uno de los responsables de la actual escalada.

El conflicto de los aranceles

La disputa se profundizó después de que Estados Unidos anunciara el mes pasado aranceles adicionales del 25% y del 12,5% sobre diferentes productos brasileños. Lula cuestionó los argumentos utilizados por Washington y rechazó las acusaciones relacionadas con el combate a la deforestación y la tolerancia al trabajo esclavo.

“No quiero una guerra. No tengo los aviones de Estados Unidos ni los navíos de guerra; no tengo bomba atómica. Lo que yo tengo es mi conciencia y la verdad”, afirmó. Y añadió que Brasil responderá en el terreno político y diplomático: “Con mentiras nadie le gana a Brasil y voy a vencer a Estados Unidos por el relato”.

En ese contexto, confirmó que esta semana inició el proceso para aplicar la Ley de Reciprocidad frente a las medidas arancelarias estadounidenses. El objetivo, explicó, es demostrar que Brasil “no es poca cosa” y que exige respeto en sus relaciones comerciales y diplomáticas.

Lula también reveló que otro foco de conflicto surgió por el interés de Estados Unidos en enviar a dos representantes para estudiar y cuestionar el funcionamiento de las urnas electrónicas brasileñas, una solicitud que, según relató, fue rechazada al no otorgárseles las visas correspondientes.

Por último, dejó otro mensaje a Washington al anticipar que no aceptará presiones para conceder de inmediato el plácet al nuevo embajador estadounidense designado para Brasilia. Lula afirmó que ese asunto recién será analizado después de las elecciones, en una nueva señal de que la disputa con Estados Unidos podría atravesar buena parte de la campaña electoral brasileña.