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México: una escopeta se disparó accidentalmente mientras era destruida

El incidente, captado en video, dejó una persona herida, que fue trasladada al Hospital. Las autoridades emitieron un comunicado tras el hecho.

Una escopeta se disparó durante su destrucción en un módulo voluntario de canje de armas por dinero en efectivo, en Tzintzuntzan, estado de Michoacán, en México.

El hecho ocurrió en una Feria del Bienestar del municipio, mientras un elemento del 12 Batallón de Infantería, de la XXI Zona Militar, usaba una sierra cortadora de metales para destruir el arma de fuego, momento en que se escuchó un estallido, ante la presencia de diversos civiles.

Por su parte, la dependencia señaló que la persona herida fue dada de alta el mismo día y se le dará seguimiento a su evolución por parte de las autoridades.

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"Con relación al incidente registrado en el marco de la jornada 'Sí al Desarme, Sí a la Paz', en Tzintzuntzan, Michoacán, durante el proceso de destrucción de un arma en el módulo de canje voluntario, la Secretaría de Gobernación informa que la persona que resultó afectada fue trasladada de inmediato al Hospital General de Pátzcuaro, donde recibió atención", anunciaron.

"Tras ser atendida por personal médico fue dada de alta este mismo día. Lamentamos el hecho y se continuará dando seguimiento al ciudadano afectado", informaron.

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