México: una escopeta se disparó accidentalmente mientras era destruida

"Con relación al incidente registrado en el marco de la jornada 'Sí al Desarme, Sí a la Paz', en Tzintzuntzan, Michoacán, durante el proceso de destrucción de un arma en el módulo de canje voluntario, la Secretaría de Gobernación informa que la persona que resultó afectada fue trasladada de inmediato al Hospital General de Pátzcuaro, donde recibió atención", anunciaron.

"Tras ser atendida por personal médico fue dada de alta este mismo día. Lamentamos el hecho y se continuará dando seguimiento al ciudadano afectado", informaron.