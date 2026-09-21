España: envían a juicio a la esposa del presidente Pedro Sánchez

Peinado recordó que ambas acusadas tienen la "obligación" de estar "en todo momento a disposición" del juzgado y del tribunal que celebre el juicio, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero y comparecer "cuantas veces fueren requeridas".

El magistrado señaló que la intervención de Gómez y Álvarez ante la UCM "no se produjo en un contexto neutro u ordinario", sino por su condición de esposa del presidente del Gobierno, que quedó plasmada en conversaciones del personal en la que la identificaban en conversaciones como "la mujer de Sánchez". Esto situó "a ambas en una posición de acceso privilegiado ante un órgano administrativo universitario, en relación con la titularidad y eventual explotación de un 'software' desarrollado en el entorno de la cátedra", agregó.

De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas y la Fiscalía piden su absolución.