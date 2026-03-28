Estados Unidos despliega 3.500 marines en Medio Oriente

Irán afirma haber derribado un caza y un dron

Por su parte, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica aseguró que su sistema de defensa aérea logró impactar un F-16 Fighting Falcon y un MQ-9 Reaper estadounidenses en el sur del país.

De acuerdo con el comunicado difundido por su agencia oficial, los ataques formaron parte de una operación conjunta con misiles y drones en represalia contra objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel.

20250722-vericat-la-guerra-israel-iran-por-la-hegemonia-regional Irán asegura haber impactado un F-16 y un dron estadounidense durante operaciones de represalia, en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente.

Sin embargo, desde el CENTCOM no confirmaron la pérdida de aeronaves, aunque sí informaron que un F-16 participó en misiones recientes y logró aterrizar tras un vuelo de combate en el marco de la operación “Furia Épica”.

Este nuevo episodio se produce en un contexto de creciente tensión tras los bombardeos iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, lo que derivó en una serie de represalias en distintos puntos de Medio Oriente.