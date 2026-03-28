Estados Unidos despliega 3.500 marines en Medio Oriente

El Pentágono refuerza su presencia militar en la región mientras Irán asegura haber derribado un caza F-16 y un dron estadounidense en medio de la escalada del conflicto.
El conflicto entre Estados Unidos y Irán sumó un nuevo capítulo este sábado con el despliegue de 3.500 infantes de marina estadounidenses en Medio Oriente y denuncias cruzadas sobre ataques militares en la región.
El Comando Central de Estados Unidos informó que marineros e infantes de marina a bordo del USS Tripoli (LHA-7) llegaron el 27 de marzo a su área de operaciones. El buque, insignia de un grupo anfibio, transporta tropas, aeronaves de combate y recursos tácticos preparados para despliegues rápidos.
Según el organismo, estas unidades están capacitadas para ejecutar desde evacuaciones hasta asaltos estratégicos en zonas costeras, en el marco de un refuerzo militar más amplio vinculado al conflicto en curso.
En paralelo, medios como The Wall Street Journal señalaron que el Pentágono evalúa enviar hasta 10.000 soldados adicionales a la región. Actualmente ya hay miles de efectivos desplegados, incluidos paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada.
Por su parte, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica aseguró que su sistema de defensa aérea logró impactar un F-16 Fighting Falcon y un MQ-9 Reaper estadounidenses en el sur del país.
De acuerdo con el comunicado difundido por su agencia oficial, los ataques formaron parte de una operación conjunta con misiles y drones en represalia contra objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel.
Sin embargo, desde el CENTCOM no confirmaron la pérdida de aeronaves, aunque sí informaron que un F-16 participó en misiones recientes y logró aterrizar tras un vuelo de combate en el marco de la operación “Furia Épica”.
Este nuevo episodio se produce en un contexto de creciente tensión tras los bombardeos iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, lo que derivó en una serie de represalias en distintos puntos de Medio Oriente.
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