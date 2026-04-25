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Estados Unidos e Irán retoman las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz

El encuentro volverá a llevarse a cabo en Islamabad. El canciller iraní marcó diferencias con la Casa Blanca y descartó "conversaciones directas". Dijo que sus planteos serán transmitidos a través del mediador paquistaní.

El gobierno estadounidense confirmó el envío de una delegación a Pakistán, con vistas a mantener negociaciones directas para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero en Irán, en medio de una tregua indefinida anunciada esta semana por el presidente Donald Trump.

"Puedo confirmar que el enviado especial (Steve) Witkoff y Jared Kushner volarán este sábado a Islambad para entablar conversaciones directas, mediadas por los paquistaníes, quienes han sido amigos y mediadores increíbles durante todo este proceso con representantes de Estados Unidos", señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

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Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, confirm&oacute; el env&iacute;o de una delegaci&oacute;n a Pakist&aacute;n.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, confirmó el envío de una delegación a Pakistán.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Irán desmintió horas atrás que se vaya a celebrar un encuentro con representantes de Estados Unidos en Islamabad, donde ya llegó el titular de la cartera, Abbas Araqchi, para abordar con las autoridades de Pakistán el conflicto desatado a finales de febrero con la ofensiva lanzada junto a Israel contra Teherán.

"No está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serán transmitidas a Pakistán", aclaró su portavoz, Esmaeil Baqaei, en un breve mensaje difundido en sus redes sociales.

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El canciller iran&iacute; Abbas Araqchi ya se encuentra en Pakist&aacute;n.

El canciller iraní Abbas Araqchi ya se encuentra en Pakistán.

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Baqaei enmarcó la "visita oficial" de Araqchi a la capital paquistaní como parte de los "esfuerzos de mediación y buenos oficios que están llevando a cabo" altos cargos de Pakistán para terminar con "la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos y restablecer la paz en nuestra región".

Una delegación iraní encabezada por Araqchi fue recibida por su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, Asim Munir, principales figuras en las conversaciones entre Washington y Teherán, así como por el ministro del Interior, Moshin Naqvi.

De esa manera, Baqaei desmintió las palabras de la Casa Blanca, que ha apuntado a "conversaciones directas" con Teherán tras confirmar que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner -y yerno del presidente Donald Trump- viajarán este sábado a Islamabad.

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