Estados Unidos e Irán retoman las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz

El encuentro volverá a llevarse a cabo en Islamabad. El canciller iraní marcó diferencias con la Casa Blanca y descartó "conversaciones directas". Dijo que sus planteos serán transmitidos a través del mediador paquistaní.
El gobierno estadounidense confirmó el envío de una delegación a Pakistán, con vistas a mantener negociaciones directas para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero en Irán, en medio de una tregua indefinida anunciada esta semana por el presidente Donald Trump.
"Puedo confirmar que el enviado especial (Steve) Witkoff y Jared Kushner volarán este sábado a Islambad para entablar conversaciones directas, mediadas por los paquistaníes, quienes han sido amigos y mediadores increíbles durante todo este proceso con representantes de Estados Unidos", señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.
La vocera explicó que ambos enviados irán a la capital paquistaní porque "los iraníes solicitaron esta conversación en persona", por lo que el mandatario estadounidense decidió que Steve y Jared vayan a "escuchar lo que tienen que decir". "Esperamos que sea una conversación productiva y que permita avanzar hacia un acuerdo", aseguró.
Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Irán desmintió horas atrás que se vaya a celebrar un encuentro con representantes de Estados Unidos en Islamabad, donde ya llegó el titular de la cartera, Abbas Araqchi, para abordar con las autoridades de Pakistán el conflicto desatado a finales de febrero con la ofensiva lanzada junto a Israel contra Teherán.
"No está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serán transmitidas a Pakistán", aclaró su portavoz, Esmaeil Baqaei, en un breve mensaje difundido en sus redes sociales.
Baqaei enmarcó la "visita oficial" de Araqchi a la capital paquistaní como parte de los "esfuerzos de mediación y buenos oficios que están llevando a cabo" altos cargos de Pakistán para terminar con "la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos y restablecer la paz en nuestra región".
Una delegación iraní encabezada por Araqchi fue recibida por su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, Asim Munir, principales figuras en las conversaciones entre Washington y Teherán, así como por el ministro del Interior, Moshin Naqvi.
De esa manera, Baqaei desmintió las palabras de la Casa Blanca, que ha apuntado a "conversaciones directas" con Teherán tras confirmar que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner -y yerno del presidente Donald Trump- viajarán este sábado a Islamabad.
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