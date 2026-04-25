Estados Unidos e Irán retoman las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Irán desmintió horas atrás que se vaya a celebrar un encuentro con representantes de Estados Unidos en Islamabad, donde ya llegó el titular de la cartera, Abbas Araqchi, para abordar con las autoridades de Pakistán el conflicto desatado a finales de febrero con la ofensiva lanzada junto a Israel contra Teherán.

"No está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serán transmitidas a Pakistán", aclaró su portavoz, Esmaeil Baqaei, en un breve mensaje difundido en sus redes sociales.

cancillerirani El canciller iraní Abbas Araqchi ya se encuentra en Pakistán.

Baqaei enmarcó la "visita oficial" de Araqchi a la capital paquistaní como parte de los "esfuerzos de mediación y buenos oficios que están llevando a cabo" altos cargos de Pakistán para terminar con "la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos y restablecer la paz en nuestra región".

Una delegación iraní encabezada por Araqchi fue recibida por su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, Asim Munir, principales figuras en las conversaciones entre Washington y Teherán, así como por el ministro del Interior, Moshin Naqvi.

De esa manera, Baqaei desmintió las palabras de la Casa Blanca, que ha apuntado a "conversaciones directas" con Teherán tras confirmar que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner -y yerno del presidente Donald Trump- viajarán este sábado a Islamabad.