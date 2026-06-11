Trump canceló los ataques previstos contra Irán

"El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", dijo el mandatario estadounidense.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, ha hablado de un "gran acuerdo" con Teherán, que describió como "muy sólido" y "un poco conceptual", y ha indicado que su Administración está ultimando el documento.

En este sentido, Trump ha asegurado que la firma del acuerdo "debería ocurrir en los próximos días" y ha apuntado a Europa como lugar para llevarla a cabo. "Probablemente firmaremos el acuerdo durante el fin de semana en Europa", ha dicho, indicando que sería su 'número dos', JD Vance, quien acudiría a la cita.

BUQUE EEUU Irán atacó este lunes con dos misiles una fragata de la Armada estadounidense.

Trump ha descartado que vaya a ordenar una operación militar para hacerse con la isla iraní de Jark toda vez Teherán y Washington hayan firmado el acuerdo. Además, ha subrayado las subidas experimentadas en la bolsa tras su anuncio, lo que "significa que (a los mercados) les gusta el acuerdo". "Significa que les gusta. El petróleo empezará a bajar (...) incluso más que antes", manifestó.

"Y lo más importante, tenemos un acuerdo de que Irán nunca tendrá armas nucleares, que era el objetivo principal de todo lo que tuvimos que negociar para conseguirlo", agregó, antes de indicar que ha mantenido conversaciones con los dirigentes de Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait y "otros" países.

Trump sugirió además que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, apoya el acuerdo. "Entiendo que la respuesta es sí", señaló al ser preguntado sobre si el ayatolá ha accedido al pacto.

Mientras, el vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha asegurado que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan llegado a un conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán, apuntando a que hasta el momento lo que hay son "especulaciones de los medios".

"Hasta el momento, no hemos llegado a una conclusión definitiva sobre este asunto. Se trata de una cuestión muy importante que está siendo analizada por las instituciones competentes, y en cuanto lleguemos a una conclusión, se lo comunicaremos", ha señalado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias IRNA, precisando que lo harán con "total transparencia".