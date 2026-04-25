Islas Malvinas: los kelpers cruzaron a Donald Trump y ratificaron su lealtad al Reino Unido

La reacción kelper surgió como respuesta directa a un correo electrónico interno de la cartera de Defensa estadounidense, revelado por la agencia de noticias Reuters, donde se sugirió presionar a los aliados de la OTAN que no acompañaron plenamente las operaciones militares en el conflicto contra Irán, al utilizar como moneda de cambio el apoyo a las llamadas “posesiones imperiales” europeas.

El vocero oficial del archipiélago recordó que en 2013 se realizó un “referéndum observado internacionalmente en el que el 99,8% de los votantes, con una participación del 92%, votaron a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido”. En ese sentido, la administración isleña buscó blindar su posición frente a las especulaciones de la Casa Blanca, al afirmar que las Malvinas tienen “plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación”.

Estas declaraciones sacudieron el tablero internacional y fueron replicadas de inmediato por los principales medios británicos, como The Telegraph, The Times y The Independent, en un clima de creciente incertidumbre por el vínculo entre Londres y Washington.

donald trump Donald Trump evalúa quitarle al Reino Unido el respaldo histórico en el conflicto de soberanía con la Argentina por Malvinas.

Por su parte, el gobierno del primer ministro Keir Starmer no tardó en salir al cruce de las versiones que indicaban un quiebre en la alianza estratégica con Estados Unidos. Un vocero de Downing Street fue categórico al señalar que la postura británica no cambió y que el derecho de los habitantes del archipiélago es “primordial”. El funcionario inglés remarcó que la soberanía recae en Londres y que esa posición fue transmitida “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”.

El conflicto escaló a nivel regional, provocando la reacción de la Casa Rosada. El canciller argentino, Pablo Quirno, utilizó sus redes sociales para rechazar la postura británica, al calificarla como una “situación colonial” que persiste desde 1833. A esta declaración se sumó el presidente Javier Milei, quien ratificó el reclamo histórico al sostener que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, en un escenario donde el apoyo de Trump a Gran Bretaña parece, por primera vez en décadas, estar bajo revisión.