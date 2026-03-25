Estados Unidos envía tropas a Medio Oriente mientras Irán sigue desmintiendo negociaciones

El Pentágono desplegó miles de soldados en la región mientras continúan los ataques y Teherán desmintió contactos diplomáticos con Trump.
El Pentágono ordenó el envío de unos 4.500 soldados a Medio Oriente en medio de la escalada del conflicto con Irán y de los ataques que continúan en distintos puntos de la región. El despliegue incluye tres buques de guerra del grupo de combate anfibio USS Tripoli, junto con efectivos de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines y paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada, según informó The Washington Post.
Parte de las tropas pertenece a la Immediate Response Force, una unidad preparada para desplegarse en menos de 18 horas y actuar en operaciones de emergencia, como la toma de aeródromos, la protección de instalaciones estratégicas o la evacuación de personal diplomático. Entre los escenarios que analiza la administración de Donald Trump figura la posibilidad de intervenir en la isla iraní de Jarg, desde donde se exporta gran parte del petróleo del país.
El refuerzo militar se produce después de los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, que fueron respondidos por Teherán con ataques con misiles y drones contra posiciones israelíes y bases estadounidenses en Medio Oriente. Además, Irán reforzó el control sobre el estrecho de Ormuz, ruta clave por donde circula una parte significativa del petróleo mundial.
En paralelo, el Ejército israelí confirmó nuevos bombardeos en el sur del Líbano contra posiciones de Hezbollah, luego de que el grupo lanzara cohetes contra tropas desplegadas en la frontera. Según el parte militar, un dron detectó el lugar desde donde se realizó el ataque y la aviación alcanzó al escuadrón responsable poco después.
Pese a los anuncios de la Casa Blanca sobre posibles conversaciones, Irán negó que existan negociaciones con Estados Unidos. El embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que “no se produjeron negociaciones, ni directas ni indirectas”, lo que refuerza la incertidumbre sobre la evolución del conflicto mientras Washington aumenta su presencia militar en la zona.
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