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Irán afirma que Israel y Estados Unidos atacaron una de sus centrales nucleares

Un proyectil impactó en la central nuclear de Bushehr, según informan medios locales. El mismo lugar había sido atacado la semana anterior.

Los Estados Unidos e Israel lanzaron nuevos ataques contra la central nuclear de Bushehr en Irán, según lo informa IRNA citando el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

"El enemigo sionista estadounidense ataca de nuevo la central nuclear de Bushehr", escribió el medio sobre el nuevo ataque que sufrió Irán.

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IRNA detalla que un proyectil impactó en la central nuclear de Bushehr alrededor de las nueve de la noche, hora local, de este martes, y que este incidente no causó daños económicos, técnicos ni humanos, mientras que tampoco afectó a las distintas partes de la central.

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Por su parte, la semana pasada, otro proyectil impactó en las instalaciones de esta planta, también sin provocar ni víctimas ni daños materiales.

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La central nuclear de Bushehr actualmente se está construyendo con el apoyo de Rusia. El año pasado, el jefe de la corporación estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, comparó las consecuencias de un posible ataque israelí contra la central nuclear de Bushehr de Irán con la catástrofe de Chernóbyl.

"Por supuesto, si se golpea la primera unidad de energía en funcionamiento, será un desastre comparable a Chernóbyl", aseguró. Además, denunció que "no se puede acercar un arma a una instalación nuclear en funcionamiento".

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