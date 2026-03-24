Irán afirma que Israel y Estados Unidos atacaron una de sus centrales nucleares

La central nuclear de Bushehr actualmente se está construyendo con el apoyo de Rusia. El año pasado, el jefe de la corporación estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, comparó las consecuencias de un posible ataque israelí contra la central nuclear de Bushehr de Irán con la catástrofe de Chernóbyl.

"Por supuesto, si se golpea la primera unidad de energía en funcionamiento, será un desastre comparable a Chernóbyl", aseguró. Además, denunció que "no se puede acercar un arma a una instalación nuclear en funcionamiento".