Un exdirector de la CIA dice que le cree más a Irán que a Trump

Brennan sostuvo que Trump está quedándose sin ideas e intenta encontrar una salida "al embrollo que él mismo ha creado", por lo que recurre a decir "que los iraníes ahora están enviando señales de que realmente quieren llegar a un acuerdo" incluso en sus términos, favorables a Washington.

"No creo que haya nada que se acerque a la verdad en esa declaración", continuó, sugiriendo que, si bien puede haber "algún miembro distante del Parlamento" de Irán hablando a título personal, no cree que "haya nadie hablando con autoridad en nombre del Gobierno iraní con la Administración Trump" en este momento.

El lunes, el presidente estadounidense sostuvo que Washington y Teherán habían mantenido conversaciones "muy positivas y productivas" orientadas a una "resolución completa y total" de las hostilidades en Oriente Medio, algo que fue desmentido por la Cancillería de la República Islámica, señalando que dichas declaraciones se enmarcan en "intentos por reducir los precios de la energía y ganar tiempo para implementar sus planes militares".

Una guerra que comenzó el 28 de febrero

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel Y estados Unidos. iniciaron un ataque "preventivo" conjunto contra Irán con el objetivo declarado de "eliminar las amenazas" de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos jefes militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por la agresión, Teherán lanzó decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, en respuesta a los bombardeos contra su infraestructura energética, la República Islámica ordenó una serie de ataques masivos que alcanzaron "instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos" en varios países de Oriente Medio.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 por ciento de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.