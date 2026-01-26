Estados Unidos: ya son 21 los muertos por la ola de frío extremo

A partir de los datos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS), más de 250 millones de personas permanecen bajo advertencias por frío intenso.

También reportaron que estas condiciones adversas se mantendrán durante varios días más. Advirtieron que habrá rondas de recongelamiento que mantendrán calles y veredas peligrosas tanto para conducir como para caminar.

“Los impactos de la nieve y el hielo continuarán bien entrada la próxima semana”, señalaron desde el organismo meteorológico.

En este contexto, las autoridades reiteraron el llamado a permanecer en los domicilios, especialmente en las zonas más castigadas, ante el riesgo que representan las superficies congeladas, los cortes de energía y la exposición prolongada a temperaturas extremas.

Los fallecidos en distintos estados

En Texas, las autoridades confirmaron tres fallecidos, entre ellos una adolescente de 16 años que murió tras un accidente mientras se deslizaba en trineo. En Luisiana, el Departamento de Sanidad reportó dos muertes por hipotermia, en un estado poco habituado a este tipo de fenómenos.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana, en medio de temperaturas gélidas.

El frío extremo también generó apagones generalizados, especialmente en el sur del país. Según el sitio especializado PowerOutage.us, más de 840.000 usuarios se encontraban sin suministro eléctrico la noche del domingo.

Tennessee fue uno de los estados más afectados, con más de 300.000 clientes sin luz debido a la caída de líneas eléctricas por el hielo.